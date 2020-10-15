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美QPI網站發出證書 「全球最安靜景點」就在台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣陽明山國家公園獲得「全球安靜園區（QPI）」指標認證，獲得「世界第一個都市安靜園區」殊榮。取材自陽明山國家公園官網
台灣陽明山國家公園獲得「全球安靜園區（QPI）」指標認證，獲得「世界第一個都市安靜園區」殊榮。取材自陽明山國家公園官網

寧靜的野外生活既愜意又令人放鬆，但在如今繁忙的都市生活中，還有哪裡是安靜的一塊淨土？由美國科學家漢普頓（Gordon Hempton）所設立的「全球安靜園區（QPI）」指標紀錄全球各地的安靜區域，其中台灣知名美景陽明山也在今年收到「世界第一個都市安靜園區」的認證。

根據《The China Post》報導，2018年，漢普頓設下「全球安靜園區」指標，主是透過噪音計、錄音檔及專業人員駐地全天候觀察3日所得到的資料，目的是希望將沒有受到噪音汙染的地區紀錄並保存下來。

值得開心的是，台灣著名美景陽明山國家公園也在今年被編列成為「世界第一個都市安靜園區」，獲得全球少數能夠取得認證的殊榮。而據QPI網站所示，「安靜園區」總共區分成6大類，包含野外安靜園區、都市安靜園區、安靜步道、海洋安靜園區、安靜社區及安靜旅社，目前QPI已認證262個安靜園區，尚有許多地區等待檢核。

新加坡部落客Michelle Lim也相當讚賞陽明山之美，他表示在都市環境中尋求安靜的場所變得越來越重要，而陽明山正是一個不需要跑太遠就能享有一份寂靜的清幽之地。

QPI認證計畫源自於2003年至2004年，當時的漢普頓歷經失聰的危機，他感到相當恐懼，於是在聽力漸漸恢復後便開始思索「世界若沒有『安靜』會如何？」，於是創造出QPI安靜量測指標。

QPI網站認證的安靜園區分布圖

陽明山擎天崗。記者林伯東／攝影
陽明山擎天崗。記者林伯東／攝影

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