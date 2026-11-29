娃哈哈位於浙江杭州的下沙生產基地是集團重要生產據點之一，第一財經指，多條生產線自11月13日左右陸續停工。(圖／取自第一財經)

AI摘要 文章摘要整理： 娃哈哈杭州下沙核心基地多條生產線傳出停工，外界指可能與原料供應有關；同時公司高層人事、品牌布局與通路銷售表現也接連出現變動。

中國知名飲料企業娃哈哈 再傳營運變動。中媒27日報導，位於浙江杭州的娃哈哈下沙開發區的基地多條生產線自11月13日左右陸續停工，有知情人士透露，停產或與原材料供應有關。

第一財經報導，知情人士透露，娃哈哈下沙生產基地多條產線從11月13日左右開始陸續停工，「可能與原材料供應有關」。在下沙基地發現，基地門口偶有運輸車輛進出，但廠區內多條生產線大門關閉，未觀察到設備運轉、人員集中作業，或明顯的裝卸、發貨情況，僅有兩、三名員工經過，未見到其他明顯的生產活動或人員往來。對下沙基地相關營運情況，娃哈哈目前尚未回應。

下沙基地是娃哈哈在杭州的重要生產據點。據企查查資訊，下沙基地是娃哈哈規模較大、生產品種最多的生產基地之一。知情人士表示，娃哈哈在浙江杭州共有下沙、海寧及橋南三個生產基地，其中下沙基地是相當重要的核心基地。

而在生產基地傳出停工前，娃哈哈高層人事也出現變動。每日經濟新聞20日提到，多位接近娃哈哈集團人士表示，娃哈哈集團董事長許思敏已正式離職。據娃哈哈集團相關人士透露，娃哈哈集團新董事長人選目前尚未確定。許思敏2024年在宗馥莉接掌娃哈哈後進入集團管理核心，2025年10月宗馥莉辭去集團董事長等職務後，許思敏接任總經理，隨後出任董事長。

除了人事異動，娃哈哈與宏勝飲料集團的品牌布局也受到關注。新浪財經指出，宏勝目前並行經營娃哈哈及KELLYONE兩個品牌，並持續申請新商標。中國商標網資訊顯示，宏勝今年上半年已註冊「山·尋萃」、「月見溫柔」等商標，10月以來又申請「7度漾」、「鮮蒓」、「清悅湃」等商標，目前仍在等待實質審查。

不過，知情人士透露，先前規畫的「娃小宗」相關產品尚未進入生產階段，部分計畫中的新品也還沒有上市。另有前宏勝管理人士表示，宗馥莉似乎有意將部分發展重心轉往上海；經銷商2027年度保證金的收款主體，已集中至上海恒啟宸食品飲料營銷有限公司。天眼查資訊顯示，該公司今年9月19日由浙江遷入上海，法定代表人為宗馥莉。

此外，報導指出，近期在多家連鎖超市、社區賣場及大型倉儲店發現，娃哈哈純淨水、營養快線等產品在部分通路的貨架陳列位置已移至側邊或底層。零售業者稱，近年氣泡水、電解質水、鮮榨果汁及功能性飲料等品類擴張，分散消費者注意力，營養快線等經典產品的市場競爭力轉弱。

第一財經指出，娃哈哈位於浙江杭州的下沙生產基地多條生產線自11月13日左右陸續停工，廠區內多條生產線大門關閉，未見明顯生產活動。圖／取自第一財經