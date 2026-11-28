中國青海省地質調查院古生物化石研究團隊在青海省海南藏族自治州共和縣發現一具保存完好的南方猛獁象頭骨化石。(央視新聞客戶端)

AI摘要 文章摘要整理： 青海共和縣發現中國首具保存完好的南方猛獁象完整頭骨，經鑑定屬早更新世、距今約200萬至130萬年，對研究猛獁象演化與遷徙具有重要價值。

央視新聞客戶端報導，近日，從青海省地質礦產勘查開發局獲悉，今年8月，青海省地質調查院古生物化石研究團隊在青海省海南藏族自治州共和縣發現一具保存完好的南方猛獁象頭骨化石。

報導稱，發現化石後，科學研究團隊第一時間彙總影像、測量數據、地層記錄等全套資料逐級上報，同步對接中國科學院古脊椎動物與古人類研究所，邀請權威專家介入鑑定與研究。鑑定結果確認，該化石確認為南方猛獁象，屬於南方猛獁象中相對進步的類型（在該物種演化序列裡，屬於演化階段更晚、形態特徵更特化的類群），時代為早更新世，距今約200萬至130萬年。

報導說，化石標本M3臼齒擁有14枚齒板且不具備中間突結構，具有南方猛獁象頭骨標誌性特徵。頭骨三維形態保存完好，擠壓變形微弱，齒列完整。

報導指出，這也是中國首次發現的南方猛獁象完整頭骨標本，填補了國內該類化石的空白，為歐亞大陸猛獁象遷徙路徑、演化時序對比提供了關鍵實物證據，符合國家一級重點保護古生物化石相關標準及要求。

目前，據報導，該化石已穩健地轉運至青海省自然資源博物館封閉保管，後續將持續進行系統修復研究，並有秩序地推進科研與科普轉化。同時，現場也發現了象腿骨、大象肋骨等伴生骨骼化石，科學研究團隊正依法依規推進研究工作。