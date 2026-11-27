中國社群平台影片正公開兜售遭美國禁出口的輝達（Nvidia）高階晶片，每台伺服器喊價高達300萬美元，價格是美國市場的5倍以上。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國抖音與深圳市場出現大量兜售輝達禁售AI伺服器的訊息，B300機型價格暴漲至美國的5倍以上，顯示黑市交易因供應緊縮而愈發瘋狂。

據紐約郵報報導，中國社群平台正公開兜售遭美國禁出口的輝達 （Nvidia）高階晶片，每台伺服器喊價高達300萬美元，價格是美國市場的5倍以上。隨著美國政府及輝達加強打擊晶片非法流通，市場供應緊縮，相關價格也水漲船高。

在中國深圳一段發布於抖音 的影片中，一名來自「算力姐妹花」帳號的年輕女子展示一台號稱搭載輝達B300晶片的伺服器。

這台伺服器在美國售價約55萬美元，搭載8顆輝達最先進的AI晶片，運算能力足以執行中國DeepSeek-R1等推理模型。

一名從事高效能晶片交易的商人向「紐約郵報」表示，目前輝達高階晶片市場相當瘋狂。他要求匿名，並透露從事這門生意的朋友，光是出售B300及其他AI晶片，每月獲利就高達1500萬美元。

這名商人預計，這波交易熱潮還能持續兩、三個月，之後市場供應恐將全面中斷。

他說，「輝達已經出貨或正在運送途中的晶片，就只有這些了。之後要再把晶片弄進中國，恐怕會非常困難。」

抖音上，網紅們紛紛將遭禁出口的伺服器當成展示道具，藉此吸引買家。一段影片中，「算力姐妹花」的創作者戴著工作手套，在倉庫內操作伺服器。

在黃仁勳與被指控為中國間諜的黃樂傳出相關消息後，華府進一步收緊中國企業在海外購買及租用算力的規定。輝達也已要求製造合作夥伴暫停向馬來西亞、新加坡、泰國及印尼出貨伺服器。

這名商人預計，搭載8顆晶片的伺服器價格在兩個月內可能漲至450萬美元。一個抖音帳號則開價2300萬元人民幣（約340萬美元），並聲稱已有買家排隊等候。

不過，紐約郵報無法核實網路上的兜售訊息，部分交易可能涉及詐騙。深圳一名科技業人士表示，任何在微信上聲稱有現貨的賣家，基本上都只是中間商。

華盛頓郵報本周報導，深圳華強北電子市場的商家，單台搭載8顆晶片的輝達B300伺服器喊價高達340萬美元，甚至在讓記者查看晶片前，就要求先付訂金。

台灣檢方則指控，有一個團體將74台B300伺服器運送給中國客戶，獲利約2100萬美元。

在黃仁勳與黃樂相關消息曝光後，美國政府將黃樂任職的公司Megaspeed列入黑名單。黃仁勳於11月12日辭去執行長職務，但輝達董事會在11天後重新任命他為執行長。

美國情報官員向國會表示，黃樂曾與中國情報人員接觸，但沒有證據顯示她曾被要求對黃仁勳進行間諜活動。中國政府否認黃樂是間諜，她目前也未被控任何不法行為。

彭博社周五報導，兩家中國企業已在上海一座資料中心安裝輝達受限制的Blackwell晶片，該資料中心據稱與黃樂有關。

財經雜誌報導，這波獲利機會吸引黃金交易商、前比特幣礦工，甚至美容院老闆加入晶片交易市場。

一名仲介表示，他從南京飛往深圳，依照線索前往尋找有人出售輝達B300晶片的地方。他抵達後發現，大廳有40、50人正在等候；但他向在場人士詢問後，發現每個人都是中間商。

深圳一名業界人士表示，「這個圈子裡的陷阱實在太多了。」