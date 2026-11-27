川普總統的車隊抵達深圳東海朗廷酒店。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 川普與馬斯克先後入住後，深圳東海朗廷酒店迅速走紅，業者推出同款總統套房與套餐，帶動房價與餐飲預訂雙雙暴增。

川普 總統結束深圳亞太經濟合作會議（APEC ）行程返美後，多次公開稱讚深圳，讓他下榻的「深圳東海朗廷酒店」一夕爆紅，成為當地最熱門的飯店之一。酒店順勢推出優惠價人民幣3萬6,888元（約5,100美元）的「川普同款總統套房」，未來一周已全數訂滿；售價人民幣238元（約33美元）的「川普同款套餐」更賣到供不應求。

據《第一現場》報導，深圳東海朗廷酒店區域總經理孫敬華26日受訪透露，酒店內的總統套房先前已依據川普團隊的要求改造布置並添購家具用品，至今仍原封不動保留。該套房最大亮點是能飽覽深圳灣夜景，窗外即是深南大道，可將深圳中心區全景盡收眼底，川普入住期間也曾親口稱讚「非常舒適」。

孫敬華提到，川普當時曾接見他並詢問住宿情況，還親手致贈一枚徽章與一顆鈕扣作為私人禮物，上面分別印有「第45屆」與「第47屆」字樣，象徵川普的兩任總統任期。酒店正考慮在總統套房內設置專屬展示區，陳列這份別具意義的禮物。

除了高價套房一房難求，酒店也復刻推出川普在會議期間享用的同款總統套餐，包含他最愛的健怡可樂、漢堡與薯條，連日來吸引大批民眾前往朝聖打卡，銷售情況異常火爆。

此外，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）當時也下榻該酒店平時多用於婚慶的「蜜月套房」。孫敬華指出，馬斯克日前接受《紐約時報》專訪時的背景，正是該套房面向深南大道的沙發區，如今同樣吸引許多民眾專程前來體驗「馬斯克同款沙發」，帶動該房型預訂持續熱烈。

深圳民眾在朗廷酒店外等候爭睹川普總統一行。（路透檔案照）