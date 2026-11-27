中國記協今天下午舉行新聞茶座，邀請中國人民大學經濟學院教授王孝松（中）、中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村（左）出席。記者陳湘瑾／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 美國在中美元首會晤後宣布對中國再加徵20%關稅，學者指出雖有高層共識維持穩定，但落實到工作層面仍需時間，雙邊摩擦短期內難以完全避免。

中美俄元首會晤後，美國貿易代表署隨即公布對包括中國在內的14個經濟體加徵關稅 。中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村分析，雖然兩國元首有維護戰略穩定的政治意願，但落實至工作層面仍有很長的路要走。此次擬加徵的關稅幅度限定在20%，反映兩國元首共識仍對雙邊摩擦發揮一定緩和作用。

中國記協今天下午舉行新聞茶座，邀請中國人民大學經濟學院教授王孝松、中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村出席，從經濟和國際關係的角度分析日前於深圳舉行的APEC 峰會。

中美元首會晤後，美國貿易代表署隨即宣布「產能過剩」301調查結果並公布擬議措施，提出對包括中國在內的14個經濟體加徵301關稅。根據美方提出的關稅方案，中國將在2018年實施的301條款關稅基礎上，再被加徵20%關稅。

梁雪村表示，中美貿易戰從2018年開始，持續摩擦了相當長的一段時間，即使兩國元首對於建設戰略穩定性有較強政治意願，但落實到工作層面上，仍有很遠的一條路要走，各方沒有因為中美元首再次見面，就認為可以避免接下來中美經貿摩擦當中的尖銳衝突。

梁雪村強調，這次301調查的啟動時間是在APEC之前，從工作層面上來講，一定要有調查結果，但也要注意到，這次針對中國的關稅措施，目前限定在20%。

她認為，這是基於去年釜山兩國首腦會面達成的共識，「可能不能完全停止雙邊摩擦，但是領導人的高層意願仍然在工作層面上起到了一定的緩和作用」。

王孝松也表示，中美貿易摩擦實際打打停停，美國總統川普有時候可能是出爾反爾的狀態，整體上三方會晤奠定良好基調，但是局部的摩擦也是不可避免的。