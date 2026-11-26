中共中央宣傳部原副部長、原國家新聞出版廣電總局局長蔡赴朝。(取自中國國家廣播電視總局網站)

AI摘要 文章摘要整理： 前中央宣傳部副部長、前國家新聞出版廣電總局局長蔡赴朝因受賄及多項違紀違法，被開除黨籍、取消退休待遇，並移送檢察機關起訴。

中共 中央紀委及中國國家監委網站今天公布，退休 10年的前中央宣傳部副部長、前國家新聞出版廣電總局黨組書記、局長蔡赴朝嚴重違反紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，開除黨籍並取消退休待遇。

中共中紀委、中國國家監委7月公布，蔡赴朝涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

當時有文章形容蔡赴朝落馬最讓人唏噓的，在於他曾是那個「喊口號」的人，「台上喊反腐，台下搞腐敗」，但「兩面人演得再好也會穿幫」。

中共中紀委、中國國家監委今天公布，經查，蔡赴朝違規收受禮品、禮金，違規接受宴請和旅遊活動安排；在職工錄用工作中違規為他人謀取利益；違規從事營利活動；貪慾膨脹，以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在影視作品審批及銷售、廣告經營權獲取、旅遊項目開發等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中共中紀委、中國國家監委指出，蔡赴朝嚴重違反中共的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。

中共中央批准，決定給予蔡赴朝開除黨籍處分；按規定取消享受的待遇；收繳違紀違法所得；涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。