中共政治局委員、上海市委書記陳吉寧24日晚突遭官方宣布落馬，震動中共官場。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧遭官宣落馬後，清華大學官網迅速刪除其校長資料，引發外界議論；同時，分析認為其落馬或與上海政商金融生態及多領域反腐整頓有關。

近日官宣落馬的中共 中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧曾任北京清華大學校長，陳吉寧「出事」後，清大官網「歷任領導」一欄急刪陳吉寧的資料，引發議論。

香港 明報今天報導，陳吉寧長期在北京清華求學、工作，2012年1月至2015年3月擔任校長。清華官網「歷任領導」欄目有近年多任校長的名字，唯獨沒有陳吉寧。

北京清大此舉在中國網上引發議論，有網友嘲諷「清華又紅又專，名不虛傳」。「又紅又專」是中共早期發布的詞彙，「紅」是指具無產階級世界觀，「專」代表專業知識及技能，中共中央曾發出通知，要求幹部又紅又專，實現政治與技術的合一。

新華社24日晚間披露，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委、國家監委審查調查。

香港01日前的專文提到，中共的通報僅有「涉嫌嚴重違紀違法」8字，外界對於陳吉寧落馬的原因眾說紛紜。

文章說，不同於運作模式相對單純的中央部委機關，上海作為中國地方國資規模最龐大、資產證券化程度最高的金融中心，長期形成了政界、商界、金融圈等深度交織的複雜生態。

陳吉寧任內，中共中央巡視組與地方紀檢監察部門針對國有資產、金融信貸及醫療衛生3大核心領域展開長達4年的高強度整頓，隨著系統性腐敗關連案件接連浮出水面，身為地方「第一責任人」的市委書記最終因治理失責遭到政治反噬。

文章說，上述核心領域的貪腐問題演變為陳吉寧下台的直接導火線，也暴露了他任內未能化解的多重治理危機，包括：缺乏地方根基的「學者型官員」難以駕馭本土資本網絡，以及地方政治生態的長期積弊未能得到根本性扭轉。