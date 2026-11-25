上海地鐵票價時隔21年首度調整，12月1日起實施新制，起乘價維持人民幣3元，但起乘里程由6公里縮短至4公里，官方估計平均每人次票價將增加0.9元。圖為上海人民廣場地鐵站刷票口。記者謝守真／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 上海地鐵21年來首度調整票價，起乘價不變但計費里程縮短，平均每人次將漲0.9元，官方同時推出計次票與折扣方案因應通勤成本上升。

上海地鐵 時隔21年調整票價，12月1日起正式實施，起程價雖維持人民幣3元（約0.44美元），但起乘里程由原本6公里縮短為4公里，官方測算平均每人次票價將提高0.9元。消息公布後，有小紅書 網友抱怨通勤時間已長、交通成本又增加，也有人直言「漲得真狠」，甚至有人開玩笑稱「為了對抗這次漲價，果斷離職」，還有許多網友用AI試算自己常搭路線的票價變化。

上海市發改委23日公布新的軌道交通票價機制，起乘距離從原本0至6公里縮短為0至4公里，起乘價維持3元，此後依序每4、4、4、7、7、10、10公里加收1元，50公里以上每15公里加收1元。新制適用上海全市常規軌道交通，不含磁浮線、金山鐵路及市域機場線等。

以實際路線來看，人民廣場站至陸家嘴站，調整前後票價均為3元；但從陳翔公路站至張江高科站，原本票價6元，調整後將提高至8元。虹橋火車站至南京東路站，票價也將從5元提高至7元。

據第一財經報導，上海現行票價機制於2005年制定，當時軌道交通營運里程不到100公里，如今已擴展至超過830公里。隨著路網擴大，人工、維修及電力等營運成本增加，票務收入目前僅能覆蓋約55%的定價成本。

為降低通勤族負擔，申通地鐵推出35次190元、45次210元、60次270元及90次390元等4種計次票，自啟用日起30個自然日內有效，11月26日起開售。此外，使用同一支付管道搭車，每月累計票款滿90元後，超出部分可享9折優惠。

上海市發改委表示，出行距離在12公里以內的乘客約占全網客流45%，單次支出不變或最多增加1元；12公里以上的高頻通勤乘客，則可購買計次票控制漲幅。官方測算，搭配優惠後，平均每人次票價提高0.9元，平均漲幅21.3%，目前平均每人次票價約4.23元。

消息一出，不少大陸網友在社群平台留言，有人感嘆「21年一遇的事情，讓只有20多歲的我遇上了」，也有人質疑地鐵安檢成本，認為可以從降低相關支出著手，還有人調侃「誰同意漲價的，查一下」。

另有不少人說，「本來通勤時間就長，很辛苦了，現在成本又變高」，「我建議停在路邊的電瓶車也要收費」，「上海交警要忙死了」。還有人開玩笑稱，「我為了對抗這次漲價，果斷離職！不能讓地鐵占我便宜」。

值得注意的是，上海並非唯一調整地鐵票價的城市。據21世紀經濟報導，昆明、重慶、佛山等城市近期也調整地鐵票價或營運時間；廣州則已將地鐵票價機制優化列入2026年度重大行政決策事項，預計12月完成調整。