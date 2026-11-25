中國機器人產業曾掀起融資熱潮，但企業生存壓力開始浮現。 (中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國機器人產業雖曾迎來融資熱潮，但在商業化尚未成熟、資金回收緩慢下，至少29家企業今年已退場，產業正面臨洗牌。

中國機器人產業曾掀起融資熱潮，但企業生存壓力也開始浮現。陸媒指，2025年至今，至少29家機器人企業破產 、解散或停止營運。分析指，具身智能仍處早期發展，商業化落地及形成收入需較長時間，隨融資降溫、IPO窗口收緊，缺乏持續造血能力的中小企業，2027年將面臨「兌現大考」。

第一財經提到，退場企業不乏曾獲知名投資機構或大型企業押注的明星公司，部分企業經多輪融資、估值走高，甚至成為獨角獸，最終仍走向破產或停止營運。機器人產業去年融資總額近人民幣700億元（下同），年增逾兩倍；2026年前三季超千億元。

其中，盈合機器人2020年成立，由美的創始人之子何劍鋒旗下盈峰集團孵化，曾獲字節跳動、美團系及金沙江創投等投資，前兩輪融資約8億元，成立不到一年估值一度達5億美元。不過，公司承接的佛山照明改造案因未達驗收標準遭訴，法院判決返還2,690.4萬元並拆除設備。今年7月，盈合進入破產清算程序，至少拖欠63名員工近500萬元薪資；前員工稱，公司投入大量資金，但成功交付的項目不多。

其他退場企業中，達闥機器人因未建立可持續收益模式，資金鏈斷裂；智橙動力則受泳池機器人銷售回款問題拖累。深蘭機器人5月進入破產清算程序，已確認102名員工債權約2,306萬元，其中欠薪及經濟補償金約2,105萬元。

香頌資本執行董事沈萌指出，具身智能商業化落地並形成階段性收入需要較長時間，部分企業估值與實際經營脫節，也忽視經營風險。

朴拙資本執行合夥人苗天一認為，2026年是產業熱度回落、泡沫開始擠出的過渡期，融資降溫及IPO窗口收緊，將使缺乏造血能力的中小企業融資管道收窄，2027年面臨「兌現大考」。曜林創投合夥人王瀚也表示，機器人產業從概念炒作走向實際應用，仍須經歷淘汰賽。