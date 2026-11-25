圖為上海市政府。記者謝守真／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 上海市委書記陳吉寧遭宣布涉嫌嚴重違紀違法被查，震動中國政壇；外界原預期他可能在二十一大更上一層樓，如今人事布局生變，上海民間也因此聯想到過去政壇舊案。

中共 二十屆五中全會才落幕，官場再傳震撼消息，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧24日晚遭官方宣布「涉嫌嚴重違紀違法」遭查，成為本屆第四位遭查的政治局委員。原被視為二十一大「入常」熱門人選的他突然遭查，也引發高層人事布局關注。記者25日中午走訪上海市府周邊，發現正對面音樂噴泉及上海博物館一帶仍有不少民眾遊逛，與市府前維安景象形成對比。

本報記者25日午間前往上海市政府正對面的音樂噴泉及上海博物館一帶，現場聚集不少觀光 客與當地市民，不少家長帶著孩子遊玩。與一街之隔的熱鬧景象形成對比，上海市府大門前仍維持一定警戒，兩邊可見「上海市人民政府」、「中國共產黨上海市委員會」及「上海市人民代表大會常務委員會」等字樣，周邊有警察、警車及特警駐守，維安配置與平日相仿，並未見明顯不同。

沿途偶爾可聽見年長民眾談論前一晚的消息，多是簡短交談。另有上海民眾提及，上海地鐵近期票價調整，讓他聯想到過去上海政壇的類似事件。2005年上海地鐵基本票價由人民幣2元（下同）調整為3元，「後來當時的上海市委書記也遭調查」。不過，他強調「兩件事應該沒有直接關聯」，「只是時間點上會讓人想到」。

據悉，上海地鐵23日公布時隔21年首次調整票價方案，新制將於12月1日起實施。起乘價維持3元不變，但起乘里程由原本的6公里縮短為4公里，搭配計次票及滿額優惠後，官方測算平均每人次票價將提高0.9元。

陳吉寧2022年出任上海市委書記，此前被外界視為明年中共二十一大可能更上一層樓的人選。陳吉寧24日遭官方宣布接受中央紀委國家監委審查調查，官方尚未公布具體案情。

陳吉寧遭查當天，上海市府公開活動仍持續進行。上海市府新聞辦新媒體「上海發布」24日指，上海市委副書記、市長朱忠明當天前往長寧區人壽堂醫養聯合體及上海市醫保中心，調研群眾身邊「不正之風」和腐敗問題集中整治工作。朱忠明表示，醫保基金是民眾的「看病錢」、「救命錢」，要求持續加大整治力度。

港媒《明報》25日「中國透視」專欄指，上海市委書記在中共政治體系中地位特殊，過去30多年來，除因社保案落馬的陳良宇外，歷任上海市委書記多數升任政治局常委，當中更曾出現兩任中共總書記江澤民、習近平，以及兩名國務院總理朱鎔基、李強。

專欄並指，陳吉寧接替李強主政上海後，因政治資歷及年齡受到外界關注，一度被看好在二十一大進入政治局常委。如今遭查，打破外界原有預期。專欄並將陳吉寧案與陳良宇案相提並論，認為此案也印證中共二十屆五中全會所釋放的反腐訊號，即「決不允許有『鐵帽子王』、『丹書鐵券』」，強調高層官員也不享有特權豁免。

上海市政府大門外兩側可見「上海市人民政府」、「中國共產黨上海市委員會」等標示，周邊維安配置與平日相仿。圖為上海市政府。記者謝守真／攝影