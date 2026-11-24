廈門航空，同意購買50架波音737 MAX 8客機，以目錄價格計算，總值約74億美元。這是波音近10年來獲得的最大一筆中國飛機訂單。圖為廈門航空招牌。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 南航旗下廈門航空擬購50架波音737 MAX 8，成為波音近10年最大中國訂單，並可能呼應中美峰會後的採購承諾。

中國南方航空旗下廈門航空，同意購買50架波音 737 MAX 8客機，以目錄價格計算，總值約74億美元。這是波音近10年來獲得的最大一筆中國飛機訂單。

路透報導，南航24日公告稱，這批客機計劃於2031年至2034年分批交付，交易仍須獲得公司股東及中國相關政府部門批准。

南航指出，此次採購將有助於廈航把握轉場至新建廈門翔安國際機場的發展機遇，支持福建航空樞紐建設，並優化機隊結構。

自2017年以來，受中美貿易緊張局勢影響，波音幾乎無法從全球第二大航空市場中國獲得新訂單，但仍在交付先前訂單中的飛機。

今年5月，美國總統川普與中國國家主席習近平 在北京舉行高峰會期間，中國承諾購買200架波音客機。投資銀行傑富瑞在研究報告中說，據它了解，廈航此次採購是這項承諾首次轉化為正式訂單。

不過，中國方面尚未公布這項採購承諾涉及的具體訂單，南航公告也未說明此採購是否包括在內。

川普23日表示，他認為中國還會再買250架波音飛機，但未提供細節，北京也未證實有任何追加採購計畫。川普今年5月曾預測，中國可能將採購量增加至最多750架。

廈航過去長期只營運波音飛機，直到2023年初透過經營租賃方式接收首架空中巴士A321neo客機，才結束近40年的全波音機隊歷史。今年4月，南航和廈航也同意購買137架空中巴士A320neo系列飛機。

波音和空中巴士預測，到2045年，中國將需要約9,000架新客機來滿足需求，數量超過其他任何地區。