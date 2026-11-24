陳吉寧檔案照。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 中共宣布調查上海市委書記陳吉寧，這位曾被視為接班梯隊的海歸技術官僚突然落馬，不僅震動政壇，也讓中共21大前的高層權力更替增添不確定性。

中共 官方今晚宣布，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧被查，消息一出引起震撼及熱議。陳吉寧擁有留學英國背景，近年來更被外界列為中共接班梯隊人選之一，他被查的原因目前不明，卻讓明年中共21大前的權力更替增添變數。

陳吉寧的被查，使他成為繼前上海市委書記陳良宇後，又一名落馬的上海市委書記。而他也成為中共20大組成的24名政治局委員中，第4名落馬的政治局委員，前3人分別是何衛東、張又俠 及馬興瑞。

在今晚這項消息宣布前，中共上海市紀委官網23日發布，陳吉寧「近日」才出席上海市「整治群眾身邊不正之風及腐敗問題工作會議」，並發表講話。當時出席會議者還包括中共中紀委、中國國家監委第5督導組組長王榮軍及上海市長朱忠明。

陳吉寧1964年生，擁有英國帝國理工學院博士學位，專業領域是環境系統分析，後來受延攬返回中國，在北京清華大學任教，是典型的「海歸」學者，此後升任校長。2015年，陳吉寧轉任中國環保部長，2017年升任北京市長，2022年中共20大進一步晉升政治局委員，並兼任上海市委書記。

與中共傳統從基層黨政機關逐級晉升的政治官僚不同，陳吉寧具有鮮明的學術及專業技術官僚背景，使他一度被外界視為中共高層少見的「學而優則仕」的人物。

基於這一背景，外界在議論中共21大權力布局及總書記習近平可能的接班人，陳吉寧經常是被提及的人物之一。2024年11月28日，新加坡前總理、國務資政李顯龍訪問上海並與陳吉寧會面後，曾在受訪時提到，希望透過實地走訪「與中國下一代領導人們建立新的聯繫」，即受到外界矚目。

在中國官場，上海市委書記一向是中共黨政高層領導人的必經之路，舉凡已故中共總書記江澤民、現任總書記習近平、國務院總理李強、國家副主席韓正、已故國務院總理朱鎔基等人，都曾擔任這個上海「一把手」職務。也因此，具有專業背景的陳吉寧，仕途才會被外界如此看好。

如此，陳吉寧在意外聲中落馬，反映了習近平在黨內強力反腐、強力整肅的現實，也讓本屆最初產生的24名政治局委員，恐將少掉第4人，幅度之大是文革以來所罕見。對明年下半年將舉行、涉及高層權力洗牌的中共21大而言，陳吉寧的落馬又增添了一項變數。