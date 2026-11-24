國民黨主席鄭麗文（左）今年4月8日與上海市委書記陳吉寧（右）會晤，圖為兩人握手。圖／聯合報系資料照片

AI摘要 文章摘要整理： 上海市委書記陳吉寧被指涉嫌嚴重違紀違法，正接受中紀委國家監委調查；上海市委隨即表態擁護中央決定，強調持續推動全面從嚴治黨。

中共 官場再傳震撼消息。中共上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，24日遭宣布，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。上海市委常委會同日晚召開擴大會議，通報相關消息，與會同志 一致表示，堅決擁護黨中央決定。

中新社報導，上海市委常委會24日晚舉行擴大會議，通報陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。與會人士一致表示，「堅決擁護黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來」。中央紀委國家監委對陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法進行審查調查，充分體現以中共總書記習近平 為核心的黨中央持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心，「充分釋放反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰的強烈信號」。

與會人士還說，要忠誠擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，深刻領悟黨中央一抓到底、一嚴到底的堅定決心，始終保持對黨的絕對忠誠，以旗幟鮮明的態度反對腐敗，堅決在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。

會議指出，要堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展，嚴守政治紀律和政治規矩，以零容忍態度反腐敗。會議並要求全市各級黨組織和黨員貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神及對上海工作的重要指示，按照中共二十屆五中全會決策部署，完成全年目標任務，確保「十五五」良好開局。

稍早前，新華社報導，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查，官方未說明具體涉及哪些問題。

從上海官方網站可見，陳吉寧最近一次公開活動是19日下午赴中國遠洋海運集團調研，當時他表示，要補齊高端航運服務短板，推動航運數位化、綠色化轉型，持續推進上海國際航運中心建設。

現年62歲的陳吉寧1964年2月出生於吉林省梨樹縣，1981年考入清華大學，之後赴英國留學，1992年取得帝國理工學院博士學位。1998年回清華任教，歷任環境科學與工程系主任、副校長及常務副校長，2012年升任清華大學校長。

陳吉寧2015年轉入政壇，出任大陸環境保護部部長，2017年轉任北京市長，2022年中共二十大後升任中央政治局委員，同年10月接替李強出任上海市委書記。主政上海期間，他曾於今年4月會見國民黨主席鄭麗文一行。

BBC中文網指出，陳吉寧過去被外界視為中共二十一大政治局常委人選之一，上海市委書記一職也被視為晉升中共最高領導層的重要途徑。BBC並指，陳吉寧是中共二十屆政治局第四名遭調查的委員，前三人為中央軍委副主席何衛東、張又俠及新疆原黨委書記馬興瑞；他也是繼2006年時任上海市委書記陳良宇遭查後，相隔約20年再有上海市委書記在任內接受調查。