中國官方公布，中共中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧因涉嫌嚴重違紀違法而接受中共中央紀律檢查委員會調查。中新社

AI摘要 文章摘要整理： 上海市委書記陳吉寧因涉嫌嚴重違紀違法被中共紀委調查，他過去任環保部長時曾讚揚柴靜紀錄片《穹頂之下》，並多次談及霧霾治理壓力。

中國官方今天公布，中共 中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧因涉嫌嚴重違紀違法而接受中共中央紀律檢查委員會調查。陳吉寧原是環境工程學者，在任環保部長時，曾公開讚揚中國獨立記者柴靜講述霧霾的環保紀錄片「穹頂之下」。

陳吉寧在北京清華大學取得學士、碩士學位，留學英國獲博士學位後，返回北京清華大學環境科學與工程系任教，並一直升任至北京清華大學校長。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，中共官媒人民日報旗下雜誌「人民文摘」曾介紹，陳吉寧是一位水處理專家，曾先後介入一些重大環境事件，包括2005年北京圓明園湖底防滲項目環評和2010年的松花江化工原料汙染治理等。

陳吉寧在2015年上任中國環保部長兩天後，柴靜的環保紀錄片「穹頂之下」問世，引起廣泛議論。

根據網上中國媒體當時的報導，陳吉寧主動與媒體見面時表示，「昨天晚上完整地看了」柴靜的紀錄片，「今天上午給她發了短信，向她表示感謝」。有記者問他柴靜是否給他帶來壓力時，陳吉寧回應「沒有增加壓力」。他還說，「如果守法都做不到，何談環境保護」。

中新社「中國新聞週刊」曾報導，陳吉寧進入環保部後，曾雷厲風行推動改革。夫人胡清同樣是環境科學背景，在丈夫決定出任環保部長後從私人企業離職，轉至大學任教。

BBC中文網報導，2016年底，北京周邊遭受嚴重霧霾，陳吉寧在2017年1月初開記者會，稱作為環保部長，看到霧霾天，感到內疚和自責。