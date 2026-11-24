神舟24號載人飛船瞄準11月25日08時18分發射，24日持續進行火箭推進劑的加注。記者陳湘瑾／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 巴基斯坦太空人穆罕默德．齊尚．阿里將搭乘神舟24號進駐天宮，經中文、飲食與任務訓練後，參與中巴合作科學實驗。

巴基斯坦太空人 穆罕默德．齊尚．阿里將搭乘神舟24號，成為首位進駐中國太空站「天宮」的外籍太空人。訓練團隊整理航天術語表，讓他反覆聽錄音練習中文指令，並另依營養需求和口味準備清真太空餐。在中巴合作研究方面，短周期實驗樣品將先隨神舟23號返地，交給巴基斯坦科學家。

中國載人航天工程辦公室總體技術局總體主任設計師周亞強在接受媒體訪問時表示，本次發射任務是中國空間站（太空站）開放合作的有力見證。只要基於相關合作原則，願意同更多的國家和地區一起在航天員聯合選拔培養、空間科學實驗等多方面深入交流與合作，共同推動航天技術的發展。

本次選拔的巴基斯坦航天員實際上共有兩位，中國航天員科研訓練中心首席專家吳大蔚表示，兩位航天員都非常優秀，整體來說也都具備執行飛行任務的條件。

她續指，穆罕默德．齊尚．阿里的學習能力非常強，也非常努力勤奮，為這次任務付出大量時間心血，「加班加點」地去學習，「他對於這次任務的熱愛、投入、勤奮和努力，造就他今天可以執行任務的結果。」

針對中文訓練方面，吴大蔚坦言，穆罕默德．齊尚．阿里的中文基礎相對薄弱，是非常大的挑戰。團隊整理了載人航天工程術語表，讓他反覆聽錄音檔，短時間內掌握任務指令；日常方面，透過與中方航天員密切交流，快速適應中文文化，也會帶著他們去學唱一些中國的歌曲等等。

至於穆罕默德．齊尚．阿里是否已經能夠完全用中文執行所有指令，吴大蔚表示，「可能不能說的這麼絕對」，但是對於執行這次短期輪換期的飛行任務，他掌握了基本中文要求。中方航天員也進行英文訓練，必要時會使用中英文，來確保了解清楚任務的狀態。

在飲食方面，吳大蔚介紹，團隊對於巴基斯坦航天員在飛行當中的營養素、個人喜好方面做了調查。在此基礎上製作清真食品，形成5天能帶到太空的飛行食譜，選出來的清真食品都是航天員比較喜歡的。

另外，巴基斯坦航天員隨神舟24號任務進駐太空站後，任務期間將開展面向生物技術和材料領域的4個中巴合作科學項目，巴方航天員將在軌實施光合微生物藍藻實驗。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興說明，神舟23號返回地球後，只會帶回一部分巴基斯坦短期計劃的實驗樣品，其他實驗周期較長的實驗樣品將等到未來再回收到地面。此外，這次進行的4個中巴合作科學項目，主要是由巴基斯坦的科學家提出實驗方案，因此實驗樣品回收後會直接轉交給巴基斯坦的科學家。

中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興（左）、中國載人航天工程辦公室總體技術局總體主任設計師周亞強（中）、中國航天員科研訓練中心首席專家吳大蔚（右）接受媒體採訪。記者陳湘瑾／攝影