中共上海市委書記陳吉寧24日遭官宣落馬，圖為今年4月他出席活動。聯合報系資料照片

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧遭調查後，外界認為將重創21大人事布局，並反映習近平可能無意安排接班人，事件也牽動清華系與上海權力網絡。

中央中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧今天晚間遭官宣落馬，引起極大關注。學者分析指出，陳吉寧落馬勢必影響21大人事布局，也可能代表中共 總書記習近平 不打算設立接班人。

中國官媒新華社今天晚間報導，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委審查調查。陳吉寧1964年出生，歷任北京清華大學校長、環保部長、中共北京市委副書記、北京市長、上海市委書記等職，被視為習近平派系當中的清華大學派系成員之一，仕途被廣泛看好。

中央警察大學國境警察學系教授王智盛向中央社表示，習近平以所謂打貪腐肅清潛在的政治威脅，已從原來的派系、軍方，擴散到現在被外界認為可能的接班人。

王智盛指出，陳吉寧被外界看好可能在2027年的中共21大進入政治局常委，代表「60後」梯隊裡的政治明星。陳吉寧的落馬可能顯示，習近平不只21大要延任，包含22大還想持續掌權下去；本來外界認為21大可能會立所謂「儲君」、「接班人」進入政治局常委，根據現在觀察，習近平也沒有打算在21大把「60後」的政治明星納入常委。

他說，當有這些「儲君」出現，黨內可能會出現「架空態勢」，如同當年前中共領導人毛澤東立了林彪當接班人，結果林彪密謀要造反，習近平應是汲取歷史教訓，把可能潛在可能延任後政治威脅除掉。

王智盛表示，未來習近平的政治繼承可能會跳過「60後」，往「70後」的梯隊去看，但現在「70後」的中共官員完全沒有在政治局委員，這批人要接班還要10年，屆時習近平的權位已經在最後一段，已經沒有人威脅到他的歷史定位，他才會放手。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文接受採訪時分析，陳吉寧遭到調查將影響21大的人事安排。目前還看不出「違紀違法」是在哪一個環節發生，陳吉寧是清華系統出身，會不會與前中共中央組織部長陳希有關，或是陳吉寧個人本身存在問題，以及相關問題究竟發生在上海任內還是北京任內，都仍有待釐清。這一連動下來，可能會有更多人被牽連進去，因此他出事是非常大的事情。

談及陳吉寧背後的人事脈絡，寇健文分析，陳吉寧與習近平並沒有特別直接的關係，其仕途發展反而與清華大學及陳希的人事網絡較值得關注。陳吉寧早年從事學術工作，後來出任清華大學校長，接著轉任環保部部長，再出任北京市長（相當於一般省分的省委書記），仕途晉升速度相當快。

寇健文指出，在這段過程中，陳希與清華大學的人事脈絡值得觀察。因此，如果陳吉寧此次只是個人問題，對清華系統的影響相對有限；但若涉及拉幫結派，影響可能就會非常大。

寇健文並提到，陳吉寧過去曾任上海市委書記，若其職務出現變動，接下來由誰接任將成為觀察重點。至於現任上海市長朱忠明（1972年出生）是否可能直接接任，他認為可能性相對較低，原因是朱忠明才剛升任上海市長，任職時間尚短。

寇健文表示，目前局勢渾沌，但能判斷的是21大人事布局大亂。而目前至少存在3種可能，第一，原本1960年代出生的幹部可能因此獲得更多晉升機會；第二，1967年至1975年出生、被視為第七代領導人的年輕幹部，可能因此加速獲得提拔；第三，幹部年輕化反而放緩。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華接受中央社訪問時指出，隨著陳希下台，似乎清華系有點危險，目前還不清楚陳希的狀況，但是陳希過去提拔的人（清華幫）都面臨邊緣化。過去傳統的接班梯隊已被打亂。