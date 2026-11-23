洛杉磯住家又被偷 「步步驚心」女星發文：美國不能待了
劉雨欣在洛杉磯新家再遭入室盜竊，痛批當地治安惡化且警方到場過慢，並透露兩年前舊案至今未破，引發網友對海外華人居家安全的討論。
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劉雨欣在洛杉磯新家再遭入室盜竊，痛批當地治安惡化且警方到場過慢，並透露兩年前舊案至今未破，引發網友對海外華人居家安全的討論。
中國女星劉雨欣日前在社群平台發文自曝，位於美國洛杉磯的住所再次遭遇入室盜竊。她兩年前在當地就曾遭竊損失數千萬元人民幣，事後為安全起見特地更換住處並安裝自動報警系統，未料新家仍被洗劫，且報警後警方竟耗時兩小時才趕抵現場，讓她氣憤直呼，「美國真的不能待了，沒有任何治安可說」。
根據觀察者網報導，劉雨欣21日發文痛批洛杉磯簡直是「犯罪都市」，諷刺道「能不能從中國派點警察給他們上上課，自由美利堅已經自由到三番五次到別人家零元購了，報警兩小時後見真是活久見」。她進一步透露，雖然新家已加裝自動報警裝置，但警方遲遲未現身的處置速度令她極度失望，更無奈坦言兩年前的舊案至今仍未偵破。
這起接連失竊的遭遇隨即在網路上引發廣泛關注，不少網友湧入留言關心並討論海外華人的居家安全。面對網友詢問，劉雨欣在評論區親自回覆證實，此次被偷的是更換後的全新住所而非舊居，並心有餘悸地直言，「感覺是我人被盯了」；許多公眾也對當地治安狀況與警方辦案效率表達憂慮與熱議。
劉雨欣上一次遭竊發生在2024年2月19日，當時她帶家人旅行返回位於比佛利山莊的住所，發現數十年奮鬥的家當被一掃而空，包括珠寶、手表、名牌包及現金等損失高達數千萬元，屋內櫃子與保險櫃均遭暴力拆開，當時她便曾感嘆當地治安已不適合人生存。
1988年出生於湖南衡陽的劉雨欣，畢業於中央戲劇學院，2005年曾獲亞洲小姐桂冠，並憑藉電視劇「步步驚心」中「明玉格格」一角廣為人知，代表作還包括「花木蘭」、「太平公主秘史」及「三生三世枕上書」等。如今在異鄉兩度遭竊且舊案懸而未決，也再度凸顯海外居家防盜的嚴峻考驗。
她在社群發文表示，位於美國洛杉磯的新住所再次遭入室盜竊，雖已加裝自動報警系統，仍被洗劫一空，讓她相當震驚與憤怒。 劉雨欣指出，自己報警後警方竟花了2小時才趕到現場，認為這樣的反應速度過慢，讓她對洛杉磯治安與執法效率感到極度失望。 除了新家再遭偷竊，她兩年前在比佛利山莊的舊居也曾被盜且至今未破案，使外界擔憂海外華人的居家安全與防盜問題。
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她在社群發文表示，位於美國洛杉磯的新住所再次遭入室盜竊，雖已加裝自動報警系統，仍被洗劫一空，讓她相當震驚與憤怒。
劉雨欣指出，自己報警後警方竟花了2小時才趕到現場，認為這樣的反應速度過慢，讓她對洛杉磯治安與執法效率感到極度失望。
除了新家再遭偷竊，她兩年前在比佛利山莊的舊居也曾被盜且至今未破案，使外界擔憂海外華人的居家安全與防盜問題。
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