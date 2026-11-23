央視《每周質量報告》揭露，山東威海乳山有業者透過低價旅遊團，吸引中高齡民眾購買遠高於市場價格的海景房。圖／取自央視新聞

AI摘要 文章摘要整理： 杭州婦人參加低價旅遊團後被誘導購買34萬元海景房，事後發現疑似嚴重高於市價；乳山類似手法也遭央視揭露，地方已啟動調查。

中國山東乳山爆出低價旅遊團推銷高價海景房爭議，杭州一名50多歲婦人去年花100元（人民幣，下同，約15美元）參加3天2夜旅遊團，卻被帶到建案接待中心，以34萬元（約5萬美元）簽約買房，事後發現類似房屋市價可能不到10萬元（約1.5萬美元），讓她直呼「腸子都悔青了」。對此當地政府已成立調查小組。

據《極目新聞》報導，汪女士去年5月參加由杭州禹航梁行營銷策劃公司舉辦的山東旅遊團，原本說好是觀光 行程，沒想到抵達目的地後，觀光不到1小時，就被帶進「愛琴海景」建案接待中心。

汪女士表示，當時銷售人員宣稱，只要付清頭期款，後續就能用租金 收入繳房貸，每月保證有2000元（約300美元）至2400元（約360美元）的租金收入，買房後還可以到公司上班，月薪2500元（約370美元），但前提是必須先買房。

汪女士因此心動，以總價34萬元購買一間42平方公尺的住宅，並支付9萬元頭期款。不料，準備辦理房貸時，她發現同樓層其他人購買的房屋只要29萬元，於是要求降價5萬元，但遭到拒絕，她便沒有辦理房貸，也未支付剩餘款項。

最終，建商將汪女士告上法院，一審判決她須支付剩餘房款。汪女士不服判決，準備提起上訴。

央視《每周質量報告》日前也揭露，山東威海乳山有業者透過低價旅遊團，吸引中高齡民眾購買遠高於市場價格的海景房。部分看屋團只收150元，夫妻同行200元，就能參加3天2夜行程。

今年8月，江蘇一名張姓婦人參加乳山看屋團，銷售人員宣稱購屋後，飯店每年會固定支付3萬元租金，不僅足以支付房貸，還能賺取退休收入。簽約時，銷售人員催促她盡快簽字，並迅速收走所有紙本合約。

直到11月4日，張女士才取得購屋合約，發現建商的總公司早在2023年11月就被法院裁定破產。央視記者實地走訪發現，同一社區、同一棟樓、面積相近的毛胚屋，市場價格不到9萬元，但張女士購買的價格高達41萬元。

汪女士看到報導後才得知，自己購買的房屋也可能不值10萬元，並稱「他們挖的坑，我稀里糊塗一步一步踩下去」。

對此，杭州禹航梁行營銷策劃公司負責人承認，公司負責組織客戶看屋，成交後會向合作業者收取費用，但否認曾承諾固定收益及以租金支付房貸，強調是否購屋由客戶自行決定。

目前汪女士已向杭州主管機關反映，山東乳山也成立調查小組，調查違規帶客看屋問題，後續將依法處理涉案業者，並協助民眾爭取權益。