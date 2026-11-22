黃仁勳(中)參加台北國際電腦展。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導，中國國安部近2年秘密協助中企突破美國晶片封鎖，除取得並走私先進AI晶片外，也同步蒐集半導體產業情報。

紐約時報 引述多國官員說法報導，中國最高情報機構國家安全部持續推動祕密行動，協助中企取得先進人工智慧（AI）晶片，同時蒐集該領域相關情報，這項行動已持續至少2年。

根據紐約時報（The New York Times），中國國家安全部今年更新其工作重點時，增列一項目標：克服西方國家設下的障礙，取得中國國家主席習近平 視為對中國崛起至關重要的關鍵技術。

這項行動核心就是驅動AI所需的先進半導體，包括美國禁止AI晶片巨頭輝達（NVIDIA ，又稱英偉達）等美企出口至中國的晶片。

習近平今年1月的講稿顯示，他告訴中共中央政治局，中國必須「採取超越常規的措施，加強推動重點領域核心技術」，並「儘快解決妨礙未來產業發展的『卡脖子』問題」。

來自亞洲、美國與歐洲的非中國政府現任及前任安全與情報官員指出，中國國安部如今已將取得先進半導體晶片與蒐集相關情報列為首要任務。

中國情報機構如何試圖取得先進晶片及相關情報，已成為中國女商人黃樂（Alice Huang，音譯）一案的核心問題。美國官員認為，中國情報機構曾與黃樂合作，刺探輝達前執行長黃仁勳的情報。紐時率先披露這項間諜指控。

黃樂暫未回覆紐時置評請求。中方駁斥間諜指控「純屬捏造」。

因事涉敏感要求匿名的現任與前任官員表示，中國情報機構這項未曾曝光的獲取晶片行動，至少已持續2年。

多名外國官員透露，中國國安部部長陳一新成立一個工作小組主導這項行動，並直接向他匯報。

該小組獲派協助中國進行「反封鎖」工作，也就是設法突破美國及其盟邦實施的出口管制。

這項行動包括協助中國企業取得先進晶片，並將其走私到中國。

根據數名知情官員的說法，該小組也蒐集半導體產業及其供應鏈的情報。

陳一新今年4月公布這項新任務，他在一份共產黨期刊中寫道，要深入展開反封鎖鬥爭，全面推進AI科技創新、產業發展，聚焦攻克「卡脖子」關鍵技術，解決「要不來、買不來、討不來」的問題。

中國國安部這項行動，是中共試圖克服西方國家對關鍵技術施加限制，所採取的更廣泛行動一環。中國決心縮小與美國在運算能力方面的差距，而算力是AI發展所需關鍵條件。

習近平於2023年成立的中共中央科技委員會，負責統籌協調這項行動。

美國商務部於2022年底開始禁止直接向中國出口輝達先進晶片，因美方擔心這些晶片可能協助北京破解美國的加密技術並設計新型武器。

中共中央科技委員會的層級高於各部會，由主任丁薛祥領導。

中國官媒新華社報導，丁薛祥今年5月視察北京及鄰近地區的能源和運算設施時表示：「算力是衡量國家整體實力的重要指標。」

習近平成立這個委員會是為了更有效整合全國各部會、企業科學家、研究機構以及實驗室，以便推動國家優先事項，例如實現科技自主。

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