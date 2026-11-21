香港宏福苑大火慘劇將滿周年。（路透資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 香港宏福苑火災將滿周年，約200名居民仍需高密度心理治療，當局已接觸逾3,000人並持續支援喪親家庭，強調創傷與哀傷復原沒有時間表。

香港宏福苑 火災慘劇將滿周年，大批居民及家屬仍未走出陰影，200人須高密度心理治療，數10人有「創傷後壓力症候群」症狀、抑鬱症狀。香港精神健康諮詢委員會主席林正財說，復原無時間表。

香港宏福苑火災是香港歷史上最慘烈的火災之一，1個屋苑8座大廈7座起5級大火，焚燒近44小時，造成168人死亡、79人受傷。

宏福苑大火災11月26日滿周年，香港精神健康諮詢委員會說， 針對大埔宏福苑火災推出的兩項計劃，合共接觸超過3千名居民。其中，免費精神健康支援服務「凝聚．同行」計劃，有約1800人曾接受輔導，當中約200人被轉介至臨床心理學家及精神科，接受心理學家、臨床心理學家及精神科醫生等專業人士高密度治療。

精神健康諮詢委員會透過外展活動，接觸了56名居民，約21%人出現「創傷後壓力症候群」症狀，15%人有抑鬱症狀，經介入後個案比率下降至單位數。

另一項災後喪親家庭支援計劃，則接觸了156個家庭，提供輔導及專業治療，並協助處理殮葬事宜。

精神健康諮詢委員會委員會主席林正財說，失去家人的悲傷未必隨時間消逝，強調復原並無時間表，復原係無限期。支援方向正確，會再檢視計劃成效，考慮會否延續計劃或推出新計劃。

也有不願求助的居民，林正財稱今次火災屬複雜情況，居民除失去至親，亦失去家園，部分人還要調整工作及子女就學，所有問題同時湧現，醫學上稱為複雜性哀傷，反應會非常多元，有些人會延遲表達情緒，甚至需要數年，團隊會繼續隨時候命。