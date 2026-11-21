解放軍近日暫停知名快遞公司「順豐速運」（SF Express）與高端茶葉品牌「八馬茶業」參加全軍採購活動的資格。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 解放軍軍委後勤保障部宣布暫停順豐速運與八馬茶業參加全軍採購活動，原因為涉嫌違規，但未公布具體細節與處分期限。

中國解放軍 中央軍委後勤保障部採購服務中心近日通知，暫停知名快遞公司「順豐速運（SF Express）」與高端茶葉品牌「八馬茶業」參加全軍採購活動的資格。

解放軍軍隊採購網19日發布「知情告知書公告（順豐速運有限公司）」、「知情告知書公告（八馬茶業股份有限公司）」指出，根據有關部門通報，兩家公司均因涉嫌存在違規問題，被暫停參加全軍物資、工程及服務採購活動。處理部門為軍委後勤保障部採購服務中心，處理日期為11月19日。不過，公告未披露具體違規事由與暫停期限。

新加坡 聯合早報21日報導，一同被列入處理範圍的還有八馬茶業的自然人控股股東吳小寧。吳小寧所控股或管理的其他企業，均被擋在全軍物資工程服務採購門外；授權代表也不得再以任何形式代理其他供應商參與軍採項目。

港媒指出，順豐速運為中國主要物流企業，此前具備參與全軍物資、工程及服務採購相關項目的資格。順豐控股2026年半年報顯示，順豐速運註冊資本為10億元人民幣。而順豐控股2026年前三季實現營業收入2,377億元人民幣，按年增長5.53%。

八馬茶業主要從事茶葉及相關產品銷售，於2025年10月底在港交所掛牌上市。公司今年上半年實現營業收入約14.02億元人民幣，按年增長31.8%，期內利潤約為1.98億元，按年大增64.8%。截至今年6月底，該公司在中國共有3,845家線下門市。

今年3月，中國男裝連鎖品牌「海瀾之家」也被暫停全軍採購資格，違規原因是中標後無正當理由拒不簽訂合約。