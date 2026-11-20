菲律賓總統在APEC晚宴入場時，現場樂團演奏「Anak」(孩子)。(取材自中國僑網)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC歡迎晚宴安排22首各經濟體代表曲目，因用心設計在社群引發討論，部分選曲更被網民解讀為對菲律賓與日本領導人的隱含訊息。

在廣東深圳舉行的亞太經合會（APEC ）已經結束，主辦國中國安排的一些細節仍在社交平台引發討論，不少網民對中方在晚宴上為各國領導人精心設計的22首迎賓曲大讚用心，比如，美國總統川普、俄羅斯總統普亭 和澳洲總理艾班尼斯入場就分別演奏了「美麗的亞美利加」、「特列帕克之舞」和「剪羊毛」。也有網民認為，菲律賓總統小馬可仕迎賓曲「孩子」似在暗諷「不聽管教」，日本首相高市早苗 的「昂首向前走」則讓人「會心一笑」。

澎湃新聞報導，這22首迎賓曲是18日晚在深圳舉行的APEC會議歡迎晚宴上，現場樂團按各經濟體領導人所屬國家和地區，演奏其代表曲目，被網民稱為「APEC訂製歌單」，並在中外網路引發討論。

其中，川普入場時，樂隊奏響美國歌曲「美麗的阿美利加」（America the Beautiful）。澳洲總理艾班尼斯入場時，迎接他的則是澳洲經典民謠「剪羊毛」（Click Go the Shears）。加拿大總理卡尼的迎賓曲是「紅河谷」。

上述歌曲至今均有100多年歷史。「剪羊毛」最早可追溯至1891年，描繪了牧羊工人在羊毛剪取季節的勞作場景。「紅河谷」是加拿大最著名的民間歌曲之一。「美麗的阿美利加」在當年美國前總統尼克森訪華期間於北京第一場歡迎晚宴上也演奏了這個曲目。

而晚宴的曲目演奏環節，同樣涵蓋APEC 21個經濟體各具代表性的音樂作品，每個經濟體均有一首專屬曲目，加拿大的「赤子之心」、南韓的「阿里郎」、墨西哥的「美麗和親愛的墨西哥」、俄羅斯的「晚歌」、美國的「天下一家」等。

不少外國網民對中方「APEC訂製歌單」的用心表示讚賞，但菲律賓總統小馬可仕入場時，樂團奏起民謠歌手Freddie Aguilar 1978年的金曲「Anak」。歌名意為「孩子」，主要在講述一個不聽父母管教、誤入歧途的孩子，最終悔不當初的故事。

彭博資訊報導，其中一種解讀認為，這首選曲與小馬可斯的父親老馬可仕有關，其正是當年打破菲國長期親美路線、於1975年與中國實現關係正常化的前菲律賓總統；而在小馬可仕任內，中菲關係因南海主權爭議而持續惡化。菲律賓總統府新聞官卡斯特羅昨則表示對選曲並無異議，「『Anak』是一首經典歌曲，至今仍受歡迎，我們應感到自豪」。

另外，高市早苗入場時的「昂首向前走」是1960年代日本經典名曲，是日本戰後代表性流行曲之一，傳達在困境與悲傷中依然保持樂觀向前的堅毅精神。有網民認為，曲中無反戰意味，但中方選擇在高市進場時演奏此曲，可謂別具心思。

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