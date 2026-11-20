享界V8上市 余承東稱「開車可睡覺」1小時後改口
享界V8正式上市後，余承東在發布會上談L3自動駕駛時稱「開車可睡覺」引發熱議，隨後又迅速澄清目前仍是L2輔助駕駛。
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享界V8正式上市後，余承東在發布會上談L3自動駕駛時稱「開車可睡覺」引發熱議，隨後又迅速澄清目前仍是L2輔助駕駛。
鴻蒙智行享界V8發布會11月20日在北京舉行，首款大型MPV「享界V8」正式上市，指導價31.98萬至42.98萬元人民幣。然而現場焦點卻落在余承東的爭議言論上，他在介紹L3自動駕駛路測時，宣稱「開車是可以睡覺的，別睡死過去就行了」，隨即引發軒然大波；發布會結束僅約一小時，余承東便緊急在微博發文糾正，強調目前仍處於L2輔助駕駛時代，駕駛務必專心開車、不能睡覺。
根據觀察者網報導，享界V8共推出七款車型，提供純電與增程雙動力，高階版本按L3級自動駕駛架構設計。余承東在會上表示，享界V8率先開啟時速120公里L3跨城高速路測，更直言，「L3自動駕駛來了以後，開車就不用摸方向盤了，開車是可以睡覺的，別睡死過去就行了。20秒給你喚醒就可以了」，表示系統遇極端情況，會透過安全帶收緊與喇叭喚醒駕駛。
但隨著輿論迅速發酵，他於一小時後發文澄清，「有幾句話講的不準確」，說明V8目前開放使用的是L2輔助駕駛，L3硬體雖具備但尚未開放，呼籲大家握好方向盤。
這番言論一出，立刻在網路引發對行車安全的高度質疑。其實這已非余承東首度因此惹議，早在2025年5月26日，便有網友發布影片指出他駕駛問界M8時，頭部低垂近20秒且未握方向盤，質疑他「開車睡覺」；當時他直到同年7月才回應稱「我當時是在低頭看手機」，並非睡覺。此次他在正式發布會上再度脫口而出，迫使他火速發文滅火。
享界品牌在2026年8月推出SUV車型G9後表現亮眼，10月整體銷量達6174台，G9貢獻近七成。此次北汽集團董事長張建勇也宣布與鴻蒙智行的戰略合作升級，隨著V8加入，享界成為鴻蒙智行「五界」中率先完成轎車、SUV與MPV全品類布局的品牌。
從產業大環境來看，中國工信部數據顯示，2026年以來L2級輔助駕駛乘用車滲透率已達70.5%，但L3級自動駕駛的規模化落地仍需時間，首部自動駕駛強制性國家標準也將於2027年7月1日才正式實施。在法規與技術尚未全面開放前，車企高層的宣傳分寸仍是外界關注焦點。
享界V8於北京發布會正式上市，推出7款車型，提供純電與增程雙動力，指導價落在31.98萬至42.98萬元人民幣，屬於鴻蒙智行旗下的大型MPV。 他在介紹L3自動駕駛路測時表示，未來開車可以不用摸方向盤，甚至「可以睡覺」，只要別睡死，系統約20秒就能喚醒，這番說法隨即引發對行車安全的質疑。 由於輿論迅速發酵，余承東約1小時後在微博更正，強調V8目前開放的是L2輔助駕駛，L3硬體雖已具備但尚未正式開放，駕駛仍必須握好方向盤並專心駕駛。
精華 FAQ
享界V8於北京發布會正式上市，推出7款車型，提供純電與增程雙動力，指導價落在31.98萬至42.98萬元人民幣，屬於鴻蒙智行旗下的大型MPV。
他在介紹L3自動駕駛路測時表示，未來開車可以不用摸方向盤，甚至「可以睡覺」，只要別睡死，系統約20秒就能喚醒，這番說法隨即引發對行車安全的質疑。
由於輿論迅速發酵，余承東約1小時後在微博更正，強調V8目前開放的是L2輔助駕駛，L3硬體雖已具備但尚未正式開放，駕駛仍必須握好方向盤並專心駕駛。
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