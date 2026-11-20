中國國家主席習近平。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 許信良評估，美中當前都受內部制衡限制，習近平失去強人地位且難以主導重大決策，因此外界原先擔憂的2027年台海犯台危機已不復存在。

民進黨前主席許信良今天表示，他認為美國與中國目前都已進入「看守政府」狀態，美國總統川普 與中國國家主席習近平 都面臨內部強大制衡，尤其習近平已非大權在握的強人，研判「2027年犯台危機早就解除」。

許信良接受媒體訪問，談及美中政局。他表示，基本上美中目前都是「看守政府」，即使是兩個大國，也不太可能有重大或突破性的事件發生。

許信良指出，川普已無法再連任，加上期中選舉失利，不僅民主黨形成制衡，過去受到川普影響力籠罩的共和黨 ，也可能出現反對聲音。美國國會具有強大的制衡力量，川普未來兩年很難再像過去一樣任意行事，已形同「看守政府」。

談及中國政局，許信良表示，明年將召開中共21大，外界普遍認為習近平將繼續連任。但他個人研判，習近平已失去軍權，黨權也受到挑戰，因此能否在21大順利連任仍有疑問；中國目前同樣處於過渡階段，在21大之前，難以在國際上有重大作為。

外界關注2027年中國武力犯台風險，許信良指出，過去美軍將領曾警告2027年台海可能面臨危機，主要是因為當時外界認為習近平將尋求在21大繼續連任，可能藉由解決台灣問題，取得打破領導人任期慣例的政治正當性。

不過，許信良認為，習近平如今已不再是強人，面臨內部強大制衡力量，尤其軍權不在手上，即使有武力犯台的意願，也不具備實際能力。他因此判斷，原先外界擔憂的「2027年犯台危機早就解除」。