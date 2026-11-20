APEC領袖峰會期間，深圳麒麟山莊周邊維安人員高度戒備，除在主要路口駐守，也不時巡視周邊狀況，並查驗媒體證件、管控人員進出，確保車隊通行動線安全。記者謝守真／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 深圳麒麟山莊舉行美中俄領袖會晤，周邊封路與維安嚴密，媒體苦等車隊近4小時，現場工作人員還主動提供飲水與食物，成為特殊採訪經驗。

美國總統川普與中國國家主席習近平 19日在深圳麒麟山莊會晤，俄羅斯 總統普亭隨後也將抵達。隨著美中俄領袖會晤登場，麒麟山莊周邊實施嚴格交通管制，媒體採訪動線也受到限制。不過，在高度戒備的維安現場，工作人員仍主動提供飲水及麵包，與高度戒備的維安形成對比。這也讓有多年採訪經驗的同業直言，這種安排並不常見，也成為此次峰會場外採訪的一段特殊體驗。

本報記者19日午間從新聞中心出發，發現周邊主要道路已幾乎沒有車輛通行，整條馬路空空蕩蕩，只能步行約15分鐘改走另個開放的道路。沿途不少外送員及民眾被集中在路邊，現場人員不斷喊著「不能過了、不能過了，你們在這待著」，道路周邊也增加許多圍欄。部分民眾則在印有「2026 APEC 」字樣的廣告燈箱前自拍，峰會管制與日常生活在街頭形成對照。

計程車司機表示，這幾天交通管制對司機影響不大，乘客受到的影響反而較明顯，因為封路時間不固定，每次約30分鐘，若遇上管制便得等待。車輛越接近麒麟山莊，沿途維安人員越密集，主要路口幾乎都有員警駐守。

記者下午1時左右抵達麒麟山莊東南門時，員警隨即上前查驗記者證，確認媒體身分及所屬媒體後，才放行進入特定區域。一般民眾則無法靠近，一名自稱附近大學生的民眾向記者詢問：「這邊發生什麼事？為什麼要封起來？」顯示部分民眾並不清楚周邊管制與峰會行程的關聯。

下午1時20分，川普車隊經過東南門，現場員警事先提醒媒體「要來了」，各國記者隨即舉起攝影設備。川普座車經過時，記者拍到他朝媒體方向望去，但整個車隊通過僅約1分9秒。拍攝結束後，記者趕回新聞中心完成即時稿，再返回現場等待普亭車隊。

原訂下午2時30分舉行的美中俄三方峰會因行程延後，普亭車隊直到下午4時07分才經過東南門。等待期間，現場媒體人數持續增加，維安人員將媒體與一般民眾分流，並以欄杆劃設拍攝區域，提醒記者留在指定位置，不要向前推進。

值得注意的是，長時間守候期間，現場工作人員搬來一大箱礦泉水分送媒體，隨後又提供一大袋麵包。有現場外國媒體表示，自己上午9時便已到場卡位，中午員警還買飯給大家吃，「可能怕有人昏倒」。記者事後詢問其他同業，對方也表示，依過往採訪經驗，主辦及維安人員主動提供飲水、食物給守候媒體的情況並不常見，算是相當難得，尤其是堵車隊這樣的「完全沒遇過」。

從道路淨空、沿途層層查驗，到車隊通過前反覆提醒媒體留在指定位置，峰會周邊的維安管制幾乎沒有鬆懈。這場採訪不只有領袖車隊短暫經過的幾秒鐘，也從場外動線與人員安排，顯見中國對此次各項會晤的高度重視。

APEC領袖峰會期間，深圳麒麟山莊周邊實施嚴格交通管制，主要道路淨空，沿途增設圍欄，民眾及車輛通行受到限制。圖為在現場等候俄羅斯總統普亭車隊的當地民眾。記者謝守真／攝影