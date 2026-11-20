中國外交部發言人郭嘉昆。路透

AI摘要 文章摘要整理： 高市早苗在APEC期間重申日本對台立場未變，但中國外交部與官媒仍要求日方立即糾正涉台言行，顯示中日緊張關係未見緩和。

日本首相高市早苗 19日下午於APEC 深圳峰會下榻酒店舉行記者會，針對「台灣有事」相關言論的提問，她表示不回答假設性問題，但重申1972年「日中聯合聲明」的立場「沒有任何變化」。不過，北京對她的表態仍不買單。中國外交部今天重申，日方在台灣問題上要盡快糾正錯誤言行。

針對高市19日有關台灣問題的發言，中國外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上應詢表示，恪守中日四個政治文件是日方必須履行的政治責任和法律義務，「不僅應體現在表態上，更要落實到行動上」。

郭嘉昆強調，對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上「盡快糾正錯誤言行」，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性。

去年11月，高市早苗在國會答辯時指，若「台灣有事」，日本有可能進入存立危機事態，引發北京不滿，中日關係自此陷入低迷。高市此次出席APEC深圳峰會期間，從接機安排到主動搭話中國國家主席習近平 未獲回應，最後也未能與習近平舉行雙邊會談，明顯受到中方冷落。

中國官媒環球時報20日也發布快評稱，當前中日關係因涉台言論持續緊張，已影響到經貿、人員往來等領域。高市強調對話與戰略互惠，需要言行一致。「如果真心希望改善中日關係，收回錯誤言論是第一步」。否則，空談「立場未變」而無實質糾正，難以取信於人