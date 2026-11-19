APEC會議周進行之際，深圳南油服裝批發市場出現境外客商的「時尚採購熱」。圖／取自央視財經

AI摘要 文章摘要整理： APEC會議周期間，深圳南油服裝批發市場吸引大量境外買家，中式設計與手工感商品特別受歡迎，商戶也反映外國客流與跨境支付明顯成長。

2026年APEC 會議周進行之際，深圳南油服裝批發市場出現境外客商的「時尚採購」熱。來自APEC經濟體的買手與遊客趁會議周窗口集中入場，南油正成為外國客商眼中「空箱來、滿箱走」的深圳新體驗。

陸媒央視財經頻道，南油市場檔口（小商鋪）前近日可以看到不少外國客商挑款、摸面料、試板型。隨着APEC會議周進入會期，其中不乏APEC經濟體的客商專程飛來選款下單。俄羅斯 客商維羅妮卡就是其中之一。維羅妮卡表示，中國設計師的衣服非常漂亮而且有趣，她喜歡中國傳統服裝。

黃莎莎的檔口主做羊絨品類，她表示，近期外國客商到店諮詢量明顯增長，較去年同期增長約1倍，境外訂單量同步增長30%左右。客戶來源也在變，以往以南韓、俄羅斯採購為主，今年美國、東南亞 客商的占比明顯上升。

另外，境外客商的喜好也在變化。不少外籍客商明確指向「工藝感強、手工感足、有中國特色的中式款」，有中國元素的設計尤其受歡迎。

讓商戶感受明顯的是決策速度，外國客戶基本看完當天就能下單、當場提貨。

廣東深圳南油荔秀時裝行業協會會長李芳表示，進入11月以來，外國客商和遊客的到訪明顯增加，來自東南亞以及南韓、俄羅斯、美國等地的外國友人同比增長30%左右，跨境支付量同比增長40%左右。

不僅是APEC會議周帶來境外客商時尚採購熱潮，進入11月以來，深圳南油服裝批發市場國內採購端的交易節奏也悄然切換。秋冬款進入終端銷售旺季，中國國內採購商的關注點從「選新款」轉向「追返單」，補貨頻率和單款追加量成為近期市場的主要變化。

與之前秋冬訂貨周時採購商集中選品的場景不同，11月的南油更多是「補貨返單」的節奏。不少採購商在各檔口之間穿梭，補的是前期賣得好的爆款。

報導稱，在秋冬返單仍在進行的同時，已經有商戶提前把目光投向下季春款。有商戶介紹，春款已經在排單，訂單排到了年後。

在深圳南油服裝批發市場，來自APEC經濟體的買手與遊客趁會議周窗口集中入場，該市場成為外國客商眼中「空箱來、滿箱走」的深圳新體驗。圖／取自央視財經