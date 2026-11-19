大陸外長王毅19日晚間在APEC新聞中心出席記者會。記者謝守真／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 王毅在2026年APEC記者會上表示，中俄美三國元首首次會晤具歷史意義，三方發布和平宣言，並將持續推動大國溝通與共識落實。

中國外交部長王毅 今天晚間表示，中俄美三國元首首次會晤是歷史性事件。各種風險挑戰層出不窮，國際社會對於大國加強溝通協調呼聲高漲，這次會晤適應時代潮流、符合世界期待。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）領導人會議週新聞中心今天晚間10時左右召開記者會，由王毅出席講話與進行記者問答。

記者會原定晚間8時召開，兩度延後，直至晚間10時5分才開始。

王毅在記者會開場率先為記者會延遲召開致歉，原因在於他前往機場為美國總統川普 （Donald Trump）、俄羅斯 總統普亭（Vladimir Putin）送機。

王毅細數中國主辦2026年APEC系列會議、活動的工作成果。他強調，要以深圳作為新起點，往亞太共同體目標前進；過去幾年經濟全球化遭遇逆流，「我們旗幟鮮明地推動建設亞太共同體，就是為了發出開放合作的時代強音」。

王毅表示，這次會議也促成亞太各方的信任團結，多名領袖舉行雙邊、多邊會晤。中國國家主席習近平與川普會晤，為落實中美建設性戰略穩定關係作出新的戰略指引；習近平與普亭雙邊會晤，對於深化中俄全方位戰略協作達成新的合作共識。

關於中俄美三國元首會晤情況，王毅說，這是三國元首史上首次會晤，屬於載入史冊的標誌性事件，三方在取得一系列共識後對外發布和平宣言，核心是共同維護世界和平，促進大國關係戰略穩定，這次可說是一次和平峰會。

他在記者問答環節補充說道，大國關係牽動國際格局演變，事關全球戰略穩定。目前世界百年變局加速演進，各種風險挑戰層出不窮，國際社會對於和平與穩定的期盼日益強烈，對於大國加強溝通協調的呼聲持續高漲，這次會晤適應時代潮流、符合世界期待。

王毅重申習近平說過的「大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂」。他說，三個元首面對面闡述各自的戰略意圖，同意防止發生衝突對抗、守住和平共處底線，期待形成和平共處、整體穩定、均衡發展的大國關係新格局，也能造福世界。

他總結，和平宣言凝聚三方共識，對於更有效應對全域性挑戰、維護好世界和平穩定具有重大和積極的意義。中國將與俄、美兩國一道全面高效落實這次會議達成的共識，透過工作層保持溝通和協調。

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