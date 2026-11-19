重慶仙女山機場候機大廳。新華社

AI摘要 文章摘要整理： 在高鐵與公路網擴張下，中國多數中小機場客流持續萎縮，仍需依靠中央財政補貼維持運營，顯示機場資源分布與需求嚴重失衡。

據第一財經報導，路網衝擊下的中國中小型機場，占總機場數7成以上，只能依靠中央財政補貼維持。今年前10個月，部分小機場沒有1班定期客運航班，有的機場平均每天運送的旅客不足10人。

航班管家DAST資料顯示，2026年1月至10月，重慶仙女山機場、雲南寧蒗瀘沽湖機場的客運航班量和旅客輸送量均為零；湖北神農架紅坪機場同期僅執行58班航班，旅客輸送量2594人次；四川九寨黃龍機場同期旅客輸送量不足2萬人次。

2025年，全中國超過7成的運輸機場年旅客輸送量不足200萬人次，合計承擔的客流不到全國的6%。在高鐵、高速公路網路不斷完善的背景下，中小機場越來越難吸引旅客。與此同時，2026年民航局公布的中小機場補貼預算達到25.84億元人民幣（約3.8億美元），較2017年增長約80%。

然而，即使客流大幅萎縮，這些機場仍然需要持續的財政資金支援。根據民航局公布的2026年中小機場補貼預算方案，仙女山機場、瀘沽湖機場、神農架紅坪機場分別擬獲得858萬元、987萬元和588萬元補貼，九寨黃龍機場的補貼預算更是超過1億元。

航班管家DAST資料顯示，2026年前10個月，重慶仙女山機場沒有執行1班定期客運航班，也沒有產生客運旅客輸送量。這座2020年建成通航的機場，主要服務重慶武隆仙女山等旅遊景區。儘管當地擁有較為豐富的旅遊資源，但機場自建成以來始終未能形成規模化客流。

不過，這種情況並不意味著機場不再需要投入運營保障資金。根據民航局公布的中小機場補貼預算方案，仙女山機場2027年仍擬獲得636萬元補貼。

類似的情況也出現在雲南寧蒗瀘沽湖機場。這座依託瀘沽湖旅遊資源建設的支線機場，曾經擁有一定規模的旅遊客流。但根據民航西南地區管理局公布的機場生產情況，2025年7月至12月，瀘沽湖機場連續6個月停航。而航班管家DAST資料顯示，2026年1月至10月，該機場仍沒有執行客運航班，旅客輸送量為零。

與之形成對照的是，瀘沽湖機場2027年仍有807萬元補貼預算。

湖北神農架紅坪機場雖然有航班運行，但客流規模同樣十分有限。航班管家DAST資料顯示，今年1月至10月，該機場平均每天運送旅客不足9人。

相比之下，四川九寨黃龍機場的客流萎縮更加令人關注。這座2003年建成通航的旅遊支線機場，在2012年時旅客輸送量曾達到175.29萬人次，但2025年已降至約3.2萬人次，較高峰時期減少約98%。

這些機場的經營困境，也折射出中國民航機場網路長期存在的客流分布不均問題。根據民航局發布的「2025年全國民用運輸機場生產統計公報」，截至2025年底，全中國共有270座頒證運輸機場，其中年旅客輸送量不足200萬人次的機場191座，占全國機場總數的71%。

然而，這191座機場合計承擔的旅客輸送量，僅占全中國的6%。與之形成鮮明對比的是，41座年旅客輸送量超過1000萬人次的大型機場，承擔了全中國84%的旅客運輸量。

對於客流規模有限的中小機場而言，財政補貼是維持運營的重要資金來源。早在2008年，中國民航局會同財政部制定的中小機場補貼、支線航空補貼等政策就已推出，目的是為支持民航發展中的薄弱環節，以改善中西部及偏遠地區航空運輸條件。近年來，隨著中小機場數量增加，相關財政補貼規模總體擴大。