中國國防部長董軍19日訪問倫敦，將與英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）會談，這是26年來再次有中國防長訪英。路透

AI摘要 文章摘要整理： 中國防長董軍26年來首度訪英，英國國防大臣斯特里廷強調英中應維持對話，但同時警惕安全、科技與人權風險。

中國國防部長董軍今天訪問倫敦，將與英國國防大臣斯特里廷（Wes Streeting）會談，這是26年來再次有中國防長訪英。英方強調，開展外交對話不等同於「放下戒心」。

訪英之前，董軍16日曾訪問羅馬，與義大利 國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）會談。當時是睽違18年之後，再度有中國防長訪義。

根據公開紀錄，上一次有中國防長訪英，是2000年1月。

斯特里廷今天在英國「泰晤士報」（The Times）發表長篇專文指出，開展外交對話與「放下戒心」不同：前者是展現信心，後者是自陷險境；與中國往來時，英國「絕不會混淆這兩者」。

回應英國國內勢必會有意見質疑英中高層加強直接往來的必要性，斯特里廷提到，前英國保守黨政府的對中策略反覆無常、缺乏連貫一致，甚至讓英國在印太區域的盟友格外感到「無所適從」；相較之下，現任工黨政府的行動方向更為明智。

斯特里廷主張，自2024年7月上台以來，工黨政府持續以「負責任的態度」，經過充分協調、連貫一致地加強與中方的互動。正因為如此，儘管難題仍存在，英中關係目前已建立在更為穩固的基礎上。英方如今對英中關係涉及的風險與機遇均能有「務實而警醒」的評估。

他提到，中國是21世紀兩大強權之一，也是英國的第3大貿易夥伴，中國的科學家和企業在足以形塑21世紀及更長遠人類未來的科技發展進程中，「處於領先地位」。英、中皆為聯合國安全理事會常任理事國，且中國擁有「當今全球規模最大的現役軍隊」。

斯特里廷表示，「我們不能一廂情願，假裝這樣的現實不存在」。他同時強調，正視中國的重要性不意味接受中方所有行為；英中之間確實存在深刻差異。

斯特里廷強調，英國將持續就人權議題「直言不諱」表達立場、堅定要求中方遵守各項國際承諾，並反對在印太區域發生的脅迫行為。

他提到，英國的情報安全機關曾數次公開示警與網路攻擊、間諜活動和外國干預有關的安全風險，英中經貿往來也絕不該演變成「戰略依賴」；英國將持續保衛關鍵科技、基礎設施，並讓供應鏈多元化、挑戰不公平的貿易行為。

然而，斯特里廷指出，若因為英中之間有深刻分歧，即認定英中合作既不可能、也不可取，這顯然是危險的推論。

他說，儘管強權之間的戰略競爭正在加劇，應對世界面臨的嚴峻挑戰，例如氣候變遷、公共衛生、核擴散、金融監管、衝突預防、人工智慧（AI），國際合作不可或缺。

斯特里廷主張，「中國的影響力重大到不容忽視」。俄羅斯對烏克蘭發動的非法戰爭即將滿5年，而中國有機會透過約束俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器，展現「負責任的全球領導力」。

身為國防大臣，斯特里廷強調，他有責任確保「戰略競爭不至於因為誤解或誤判，而演變成軍事衝突」。科技的快速發展壓縮了決策容許時間；強權之間建立可靠的溝通管道已不再是可有可無的外交實務奢侈選項，而是戰略層面的必要之舉。

斯特里廷指出，與中國防長直接討論相關議題，這不是英國特例，而是英國的盟友夥伴包括美國、法國、德國和義大利，近年已紛紛採取的策略。

斯特里廷強調，英國將在可行之處與中國合作，並在必要之處提出挑戰，這就是對自身價值觀有信心、積極參與形塑全球局勢的英國應當採取的行動方向。

值得一提的是，去年英國航空母艦打擊群即將再度展開印太區域行動部署之際，時任英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金（Tony Radakin）上將4月曾訪問北京，與當時的中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立上將會談。當時是睽違10年後，再度有英國國防參謀長訪中。

拉達金事後強調，他訪中一大任務是避免誤判發生，並促進英中「軍方對軍方」的直接溝通管道。

英國政府當時回應中央社詢問提到，與中國維持強健的「軍方對軍方」溝通，符合英國利益。針對印太區域和平穩定的重要性與中方進行「堅定對話」，符合英國政府的對中關係管控策略。