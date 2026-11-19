美國總統川普（右）利用亞太經合會高峰會，促成美中俄領袖舉行三方會談。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄三國元首在深圳歷史性會晤，圍繞世界和平、大國關係穩定與多項國際議題交換意見，並共同發表和平宣言。

美中俄三國元首19日在深圳舉行歷史性會晤，聚焦維護世界和平及大國關係戰略穩定，就核武器擴散、烏克蘭危機、中東局勢等議題交換意見，並提出相互尊重、和平共處、合作共贏、對話協商四項主張。會後，三國發表《中俄美元首和平宣言》。

新華社報導，11月19日下午，中國國家主席習近平 在深圳與俄羅斯 總統普亭 、美國總統川普舉行中俄美元首會晤，圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。

習近平指，中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。歷史告訴我們，大國和則世界安，大國鬥則世界亂。80多年前，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧。當前世界仍有60多場地區衝突延宕不止，三國作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，應合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定。

習近平強調，人類生活在同一個地球村，是個命運共同體。在這個地球村里，大國肩負著特殊責任。大國良性互動不是選擇題，而是必答題。

習近平就大國正確相處提出四點看法：第一，堅持相互尊重，尊重彼此主權和領土完整、社會制度和發展道路，以及核心利益和重大關切，堅持不干涉別國內政。第二，堅持和平共處，中俄美要做夥伴、做朋友，不衝突、不對抗，維護戰後國際秩序及《聯合國憲章》宗旨，並盡一切努力防止核戰爭。第三，堅持合作共贏，加強經貿合作，不能搞「脫鉤斷鏈」，並共同維護能源產業鏈供應鏈穩定暢通。第四，堅持對話協商，保持常態化高層交往，建立危機溝通和預防機制，透過政治外交手段化解紛爭。

普亭表示，俄中美都是大國和聯合國安理會常任理事國，二戰勝利成果把三國聯繫在一起，捍衛《聯合國憲章》宗旨、維護國際和平是三國共同責任。俄方願同中方和美方相互尊重、平等對話、和平共處，促進自由開放的國際貿易，維護能源、糧食安全，加強人工智慧治理國際合作。

川普說，美中俄三國元首會晤舉世矚目、非常重要，創造了歷史。三國都是有核國，對維護世界和平穩定負有特殊重要的責任，應共同防止核擴散，避免核武器給人類帶來災難。維護穩定、實現和平需要對話，任何問題都應透過對話解決。

此外，報導稱，三國元首還就烏克蘭危機、防止核武器擴散、中東局勢、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見。

習近平在總結講話中指，此次會晤是積極、建設性且富有成果的，三國在維護世界和平上看法一致。對話談判是化解分歧的正確選擇，只要對話不停止，和平就有希望；合作是應對挑戰的必由之路，要基於共同利益加強合作，以合作促和平、謀共贏。

他強調，三國要落實會晤共識，繼續加強溝通，以對話聚共識，以擔當迎挑戰，以合作促和平，共同推動建設更加美好的世界。會後，三國發表《中俄美元首和平宣言》。