中國國家統計局18日發布2026年10月年齡組失業率數據。全國城鎮調查失業率5.1%，較上月下降0.1個百分點。其中，全國城鎮16到24歲勞動失業率為17.2%，較9月下降0.8個百分點，連續兩個月回落。中新社

AI摘要 文章摘要整理： 中國10月城鎮失業率與青年失業率同步下降，且多個省份密集發布就業促進規劃，透過產業擴容、技能培訓與校園就業服務強化青年就業支撐。

中國國家統計局18日發布2026年10月年齡組失業率 數據。全國城鎮調查失業率5.1%，較上月下降0.1個百分點。其中，全國城鎮16到24歲勞動失業率為17.2%，較9月下降0.8個百分點，連續兩個月回落。

最近一段時間，包括山東、廣東、湖南在內的多個省份相繼印發就業促進領域的「十五五」相關規劃，提出一系列具體措施。

國家統計局先前公布數據顯示，前10月累積看，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與去年同期持平。

從細分資料來看，不同族群的就業表現各有特色，10月本地戶籍勞動力調查失業率為5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.8%，顯著低於整體水平，反映出農民工群體就業維持較好態勢。

其他年齡層方面，不包含在校生的25歲至29歲勞動失業率為7.3%，較9月下降0.1個百分點；30歲至59歲勞動失業率為3.9%，與9月持平。

國家統計局自2024年1月起，按月公布不包含在校生的16歲至24歲、25歲至29歲，以及30歲至59歲勞動力失業率，稱此舉能更準確反映進入勞動力市場的青年就業情況。

中國國務院 就業促進與勞動保護工作領導小組先前印發「穩崗擴容提質行動方案」（簡稱「方案」），提出18項具體措施促進高校畢業生等重點群體就業創業。

「方案」提到，實施「技能照亮前程」培訓行動，進行人工智慧、生活服務業等技術技能專項培訓，推動大學學生就業能力提升「雙千」計劃，更好適應產業所需。組織公共就業服務進校園，進行就業實務活動，開發一批職業體驗職缺、優質見習崗位，增強大學畢業生等青年就業能力。

不少省份將擴大就業容量與優化產業佈局納入重點工作部署，持續挖潛新興產業發展增量與傳統產業轉型存量就業空間。

例如，山東省提到，加大新興產業就業擴容提質力度，著力打造高端裝備、資訊科技服務等新興支柱產業與人工智慧、航太與低空經濟等新興潛力產業，以產業發展集聚優質人力資源要素，逐步發揮新興產業吸收就業的主通路角色。

湖南省提出，聚焦新能源等新興產業，搶先關鍵技術突破及應用場景拓展窗口期，做好人才儲備與職缺開發。聚焦人工智慧等未來產業，適度超前佈局研發力量與創新團隊，建立未來產業人才需求預測與超前儲備機制。

另外，多地規劃將技能提升與產教融合作為推動人才培育與產業需求同頻共振的重點內容。

經濟第一省廣東提出，優化高等教育供給與人才需求匹配度，推動技工教育高品質特色發展，健全終身職業技能培訓制度，拓寬技能人才發展通道，健全人力資源供需對接機制。促進高校畢業生等青年群體就業。

並大力促進大學畢業生就業，持續實施「百萬英才匯南粵」行動計劃，健全促進青年群體就業舉措，促進港澳青年融入大灣區發展，強化青年就業觀念引導。

湖南省提到，進行大學畢業生、農村轉移勞動力等團體專案培訓行動。發展壯大市場化社會培訓。統籌用好就業補助金、失業保險基金以及各方面政策資源支持職業技能培訓。

除了廣東和湖南，四川提出加強人工智慧職業技能培訓和緊缺人才培養，提高勞工技術適應能力；遼寧圍繞人工智慧、先進製造、低空經濟、新能源汽車、跨境電商、康養托育等重點產業與重點群體，深入實施大規模培訓行動。