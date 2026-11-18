俄羅斯聖彼德堡市1家禮品店陳列印有中國國家主席習近平、美國總統川普與俄國總統普亭肖像的俄國傳統木製套娃。三方領導人19日將在深圳舉行美中俄峰會。美聯社

亞太經濟合作會議（APEC）峰會正在深圳舉行，美國總統川普、中國國家主席習近平 及俄羅斯 總統普亭 ，預計19日舉三方峰會。中國外交部發言人郭嘉昆18日表示，中方先前已經介紹了中俄美元首深圳會晤的相關安排，三國元首將就事關全球和平的重要問題深入交換意見，「我們會及時發布會晤的相關消息，請大家保持關注。」

普亭18日在深圳表示，預計美中俄峰會將非常有益，並強調自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯實施的制裁以失敗收場。普亭還表示，他期待與習近平及川普的會晤能帶來「巨大潛在效益」。

川普在APEC期間除三方會談外，也預計與習近平舉行美中今年第3次峰會，川普還多次表示，不排除在深圳APEC峰會期間，與北韓領導人金正恩會面；美國國務卿魯比歐18日指出會晤並非對北韓讓步，但目前尚未確認是否成行。

不過外界擔憂三方會談可能繞過基輔與歐洲討論烏克蘭局勢，或劃分全球勢力範圍。

法新社報導，華府先前曾暗示，三方峰會不會觸及烏克蘭議題，但川普隨後卻改口稱會討論；中國方面則表示，會談內容將涵蓋「維護世界和平」。