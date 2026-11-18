中國產「貓咪界妲己」身價驚人 最貴一隻要2.3萬美元
山東原生種臨清獅貓因威武外形與鴛鴦眼被稱為「貓界妲己」，其中頂級品相曾賣到人民幣16萬元；同時，中國寵物市場也已進入貓多於狗的新階段。
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山東原生種臨清獅貓因威武外形與鴛鴦眼被稱為「貓界妲己」，其中頂級品相曾賣到人民幣16萬元；同時，中國寵物市場也已進入貓多於狗的新階段。
憑藉著威武霸氣的外形、雪白濃密的長毛以及獨特的「鴛鴦眼」，山東原生種臨清獅貓被不少網友稱為貓界顏值天花板、「貓界妲己」。根據臨清獅貓品種保護與開發協會會長張士軍介紹，近年來售出的臨清獅貓中，最貴的一隻售價達到人民幣16萬元（2.3萬美元）。
快科技報導，不過並非所有獅貓都如此昂貴，價格主要取決於品相，其中擁有鴛鴦眼的個體最受歡迎。
鴛鴦眼也就是一隻眼睛呈黃色、另一隻呈藍色，是臨清獅貓最具辨識度的特徵之一。這類獅貓的起步價格通常在人民幣2,000至3,000元，品相優秀的個體甚至能賣到人民幣數萬元。
相較之下，雙黃眼、雙藍眼等普通品相的價格要親民不少，通常從人民幣幾百元到幾千元不等。
外形方面，臨清獅貓體型較大，毛髮修長濃密，尤其是純白色長毛個體，看起來頗有幾分小獅子的氣勢。
除了顏值出眾，牠們還以溫順親人、愛乾淨著稱，同時保留了中華田園貓善於捕鼠的特徵。
濟南日報報導，根據日前公布的「2026年中國寵物產業白皮書」發布年度核心監測數據，城鎮犬貓總數到了1.26 億隻。其中貓7,289 萬隻，狗5,343 萬隻。貓比狗多了1,946 萬，佔了57.7%。
二者數量差距拉開至近2,000萬隻。有別於往年小幅膠著的趕超態勢，2026版白皮書的數據，代表大陸養寵生態完成從「犬為主、貓為輔」到「貓為主體、犬為補充」的十年結構性迭代。
因為牠們擁有威武霸氣的外形、雪白濃密的長毛，以及極具辨識度的鴛鴦眼，整體顏值突出，因而被網友形容為貓界顏值天花板。 根據臨清獅貓品種保護與開發協會說法，近年售出個體中最貴的一隻達人民幣16萬元。價格主要看品相，尤其鴛鴦眼最受歡迎，能明顯拉高身價。 白皮書顯示城鎮犬貓總數達1.26億隻，其中貓有7,289萬隻、狗有5,343萬隻，貓比狗多1,946萬隻，反映大陸養寵已從犬主導轉向貓主體。
精華 FAQ
因為牠們擁有威武霸氣的外形、雪白濃密的長毛，以及極具辨識度的鴛鴦眼，整體顏值突出，因而被網友形容為貓界顏值天花板。
根據臨清獅貓品種保護與開發協會說法，近年售出個體中最貴的一隻達人民幣16萬元。價格主要看品相，尤其鴛鴦眼最受歡迎，能明顯拉高身價。
白皮書顯示城鎮犬貓總數達1.26億隻，其中貓有7,289萬隻、狗有5,343萬隻，貓比狗多1,946萬隻，反映大陸養寵已從犬主導轉向貓主體。
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