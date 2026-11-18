憑藉著威武霸氣的外形、雪白濃密的長毛以及獨特的「鴛鴦眼」，山東原生種臨清獅貓被不少網友稱為貓界顏值天花板、「貓界妲己」。快科技

AI摘要 文章摘要整理： 山東原生種臨清獅貓因威武外形與鴛鴦眼被稱為「貓界妲己」，其中頂級品相曾賣到人民幣16萬元；同時，中國寵物市場也已進入貓多於狗的新階段。

憑藉著威武霸氣的外形、雪白濃密的長毛以及獨特的「鴛鴦眼」，山東原生種臨清獅貓被不少網友稱為貓界顏值天花板、「貓界妲己」。根據臨清獅貓品種保護與開發協會會長張士軍介紹，近年來售出的臨清獅貓中，最貴的一隻售價達到人民幣16萬元（2.3萬美元）。

快科技報導，不過並非所有獅貓都如此昂貴，價格主要取決於品相，其中擁有鴛鴦眼的個體最受歡迎。

鴛鴦眼也就是一隻眼睛呈黃色、另一隻呈藍色，是臨清獅貓最具辨識度的特徵之一。這類獅貓的起步價格通常在人民幣2,000至3,000元，品相優秀的個體甚至能賣到人民幣數萬元。

相較之下，雙黃眼、雙藍眼等普通品相的價格要親民不少，通常從人民幣幾百元到幾千元不等。

外形方面，臨清獅貓體型較大，毛髮修長濃密，尤其是純白色長毛個體，看起來頗有幾分小獅子的氣勢。

除了顏值出眾，牠們還以溫順親人、愛乾淨著稱，同時保留了中華田園貓善於捕鼠的特徵。

濟南日報報導，根據日前公布的「2026年中國寵物 產業白皮書」發布年度核心監測數據，城鎮犬貓總數到了1.26 億隻。其中貓7,289 萬隻，狗5,343 萬隻。貓比狗多了1,946 萬，佔了57.7%。

二者數量差距拉開至近2,000萬隻。有別於往年小幅膠著的趕超態勢，2026版白皮書的數據，代表大陸養寵生態完成從「犬為主、貓為輔」到「貓為主體、犬為補充」的十年結構性迭代。