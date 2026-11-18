小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍。(記者余弦妙／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雷軍宣布小米汽車明年啟動出海，將先以歐洲為核心，逐步拓展至多個海外市場，並透過經銷、認證、研發與製造布局迎戰國際車壇。

小米 集團董事長雷軍 對外宣布，小米汽車明年將啟動出海戰略，並邁出進軍全球市場的關鍵一步。談到汽車出海的佈局思路，他表示，汽車產業是許多國家的經濟支柱產業，小米出海不會走單打獨鬥的路線。

依照先前已公開的細節，小米車的出海節奏已經排得非常明確，2027年下半年率先在歐洲、東南亞、中東等區域的14個左駕國家啟動銷售。2028年上半年再進一步拓展英國、澳洲、日本等右舵市場，逐步完成全球主流區域的覆蓋。

快科技報導，出海首站的核心區域選在歐洲，其中以德國 為落地核心，早在2026年9月小米就已經簽約了首批8家德國龍頭經銷商，鋪好了當地的線下銷售據點。

產品層面，SU7和YU7兩款車型從2026年2月開始就懸掛匈牙利牌照，在歐洲多國展開公開路測，同步推進WVTA整車認證和當地自動駕駛法規的適配工作，設在慕尼黑的歐洲研發中心專門負責歐洲版本的底盤調校和本地供應對接，最大習慣適配歐洲用戶的駕駛程度。

製造端的布局也已經提前落地，小米已經拿到在波蘭設立KD組裝工廠的全部合法資質，同時同步推進巴西、墨西哥的建廠談判工作，後續完全可以依託本地化生產應對不同國家的貿易政策壁壘。

從架構搭建、資質認證到本地供應鏈和銷售網路的前置布局，小米汽車這波出海完全不是臨時起意的倉促試水，前後鋪墊了接近兩年的時間，做好和海外傳統車企、本土新能源品牌正面硬碰硬的準備。

在官宣出海之前，小米汽車早就完成組織架構的前置鋪墊，專門成立汽車國際業務部，任命汽車部副總裁于立國兼任國際業務部總經理，直接向集團CEO、汽車部總裁雷軍和集團總裁盧偉冰雙線匯報，保障出海業務的決策效率。

這個新成立的國際業務部下設汽車國際市場部、GTM部、銷售部、網絡發展部、交付物流部、用戶服務部、綜合管理部以及海外各地區部，一共七大模組，權責劃分非常清晰。

其中汽車國際市場部的相關工作向于立國和集團副總裁、CMO許斐雙線匯報，其餘所有部門都直接向于立國單線匯報，盡可能減少跨部門溝通的內耗。