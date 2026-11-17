小米集團創辦人、董事長兼執行長雷軍。(記者余弦妙／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雷軍在深圳APEC工商領袖峰會發言因略顯緊張掀起熱議，小米官方幽默護航；他同時分享AI焦慮、機器人研發進展與未來產業布局。

2026年亞太經合組織（APEC ）工商領導人峰會17日在深圳盛大登場，吸引全球超過百家世界500強企業領袖齊聚一堂。小米 集團創辦人、董事長兼執行長雷軍 受邀出席並登台發表演說，然而這場備受矚目的國際級演講，卻因為雷軍在台上的神態略顯拘謹，意外在網路上掀起熱議，相關話題「小米回應雷軍APEC發言緊張」更迅速衝上微博熱搜榜首。

11月17日晚間，雷軍在個人微博曬出自己於APEC峰會現場的演講照片，並簡短配文「APEC CEO Summit 2026！」，隨後更在評論區俏皮留言「給台下朋友們拍了一張合影」，展現一貫的親民作風。不過，眼尖的網友與粉絲在看完完整演講影片後紛紛留言調侃，直指平時在小米發表會上侃侃而談的「雷布斯」，在國際舞台上似乎有些放不開。

一名粉絲直接留言問道：「全程看完雷總發言，好像略微有點社恐」。這則留言迅速釣出小米官方帳號「小米服務」親自現身「護駕」，以一句極具人情味的回答化解尷尬：「這麼大的國際場合，緊張太正常啦」。官方既不否認也不掩飾的真誠回應，瞬間拉滿好感度，引來大批網友點讚。

有趣的是，與台上演講時的「社恐」形象形成強烈反差，媒體捕捉到雷軍在峰會台下社交時其實相當積極，甚至親自挨個向與會嘉賓遞名片寒暄。這段畫面曝光後，同樣引發網友爆笑熱議，紛紛調侃：「不管身價多少億，該發名片還得發！」 認為雷軍既保有創業者的務實拚勁，又在正式演說時流露出真實不造作的一面，反而顯得格外接地氣。

儘管神態略顯緊繃，雷軍在演講中的產業洞察卻相當犀利。他坦言，過去四年AI大模型技術突飛猛進，但作為從業者其實也感到非常焦慮，「AI的投入非常非常之大，但能夠落地的場景目前非常有限」。

面對技術變革，雷軍將目光投向「AI走向物理世界」的龐大商機。他透露，小米投入機器人研發已長達六年，目前小米具身智慧機器人已經進入工廠實際「實習」，不僅能連續完整工作八小時，中途還會兩次自行前往充電。雷軍大膽預言：「我相信未來具身智能機器人肯定是一個巨大的產業機會，它的想像力應該會超過汽車產業。」 此外，他也強調小米「人車家全生態」目前已連接高達11.6億台設備，未來將持續依賴全球供應鏈合作與互信，為亞太地區消費者帶來更便捷的智慧生活體驗。