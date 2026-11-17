外國遊客16日在廣東深圳人才公園與製作咖啡的機器人「愛寶」對話。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC新聞中心以咖啡、冰淇淋與服務機器人接待記者，並在前海展示清掃與巡檢應用，凸顯中國AI與機器人產業的實際落地。

每天上午8時30分左右，2026年亞太經濟合作會議（APEC ）領袖會議周新聞中心「記者之家」科技服務區的咖啡 機器人準時「上班」。一整天下來，它能「手沖」五、六百杯咖啡，為來自全球的媒體記者帶來一杯杯獨特風味。

17日上午，現場有記者透過平板電腦點餐，短短兩分鐘後，咖啡機器人便完成一杯帶有「APEC」拉花的咖啡飲品。「這是深圳人工智慧（AI）技術落地創新的具體實踐。中國推動AI應用於各行各業，有效提升了整體生產力。」工作人員洪兆龍向中新社記者表示。

一旁的冰淇淋 機器人同樣大受歡迎。只要對機器人說一句「我想吃冰淇淋」，後續的點單、製作到配送全程自動化。「冰淇淋機器人工作效率高，是非常有趣的商品。」喬治亞記者沙里卡澤（Aleksandre Sharikadze）表示，喬治亞民眾對機器人技術很感興趣，他此行也將報導深圳機器人產業的最新進展。

在智慧茶歇區，智平方（深圳）科技股份有限公司研發的7台人形機器人「愛寶」同時上工，分別為中外記者製作咖啡、冰淇淋與果汁。據該公司工作人員黃顯媚介紹，「愛寶」可自主完成抓杯、咖啡萃取、飲品遞送等操作，並能依據客人口味進行特調。

「7台機器人每小時可製作45杯咖啡、30份冰淇淋及30杯果汁。」黃顯媚指出，目前智平方的產品在半數APEC會員經濟體均已投入實際應用。

到了下午時分，在智慧休息區內，多位忙碌了大半天的媒體記者躺在按摩椅上小憩。自變量機器人科技（深圳）有限公司的最新款服務機器人「椰仔」觀察敏銳、手部動作靈巧。這位「服務生」會主動為人們遞送糖果等零食與飲用水；等媒體記者離開後，還會主動收拾桌面，夾起包裝紙、水瓶、水杯等雜物放進垃圾桶。

如今，越來越多的「椰仔」正走進安養院、風景區、物流分揀廠房等場所。據該公司公關總監王碩介紹，公司已獲得多家龍頭網路企業投資，目前估值超過人民幣200億元，未來將持續加強機器人技術研發創新。

新聞中心之外，智慧清掃機器人也在深圳前海核心區及周邊街區展開清掃示範作業；而在前海深港匯雙向總部基地，巡檢機器人則沿著4條不同路線執行全自主、多地形巡檢，即時偵測違規棄置垃圾、機車與自行車違停、路障施工等狀況。

「我們從非洲遠道而來，就是為了見證這些新科技。」奈及利亞記者朗延（Mark Longyen）對「中國製造」的機器人讚嘆不已，直呼「中國AI技術與機器人產業發展迅猛，讓許多國家望塵莫及」。

牙買加記者馬爾文（Melvin）也表示，中國AI技術的進步備受矚目，期待後續看到更多發展成果。

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