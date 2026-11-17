中國個人電腦巨頭聯想包攬全球個人計算設備（PCD）銷售額和出貨量市占全球雙料冠軍，超越蘋果。(取材自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： IDC報告顯示，聯想憑藉AI PC與AI平板布局，在2026年第3季全球個人計算設備市場首度超越蘋果，拿下銷售額與出貨量雙料第一。

國際數據公司（IDC）最新發布2026年第3季全球個人計算設備（PCD）追蹤報告顯示，中國個人電腦巨頭聯想包攬銷售額和出貨量市占全球雙料冠軍，超越蘋果，主要得益於其對AI PC、AI平板等新一代智能終端的快速布局。

PCD包括桌上型電腦、筆記型電腦、工作站和平板電腦，覆蓋範圍更廣。IDC報告顯示，2026年第3季全球PCD總出貨量約為9,410萬台，較去年同期大幅衰退19.3%，但受惠於高單價產品與零組件成本上漲帶動的售價調升，總銷售額仍逆勢微增0.8%至910億美元。

其中，傳統PC市場銷售額年增2.2%，而平板電腦市場則出現6%的銷售額下滑。代表終端需求仍偏弱，通路仍在消化前期庫存，但AI PC、高端筆電和平板生態結構性變化正在加速廠商分化。

但聯想逆勢成長，當季銷售額占比達21.4%，出貨量占比為20.3%，繼續領跑全球廠商。其終端用戶支出規模達195億美元，年增7.4%，增速顯著高於行業均值；銷售額市占較去年同期提升1.3個百分點，為全球前五大廠商中增幅最高者。

全球廠商排名方面，蘋果在第3季終端市場銷售額為190億美元，以20.9%市占排名全球第二，年增0.8%；排名第三為惠普，銷售額為132億美元、市占14.5%；第四為戴爾，銷售額113億美元、市占12.4%；華碩則以銷售額59億美元，市占6.5，排名第五。

報告認為，聯想的穩健表現主因在於對AI驅動的新一代終端產品的前瞻性投入，包括AI PC與AI平板等核心品類。透過持續優化商用、消費及高端市場的產品結構，加速推動個人計算設備向智慧化演進。