美新規防堵中國遠端用AI晶片 北京批無理打壓：將採必要措施
美國在川習會前夕發布新規，限制中國透過境外資料中心存取先進AI晶片；中國外交部強烈反彈，指控美方無理打壓並揚言採取必要措施。
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美國在川習會前夕發布新規，限制中國透過境外資料中心存取先進AI晶片；中國外交部強烈反彈，指控美方無理打壓並揚言採取必要措施。
美國總統川普19日將與中國國家主席習近平會談前夕，美國商務部16日發布新規，限制中國藉由境外的資料中心，來存取美國的先進AI晶片。中國外交部今天批評美方無理打壓中國高新技術產業發展，背離雙方達成的共識，中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。
美國商務部工業暨安全局（BIS）宣布新的「臨時最終規則」（Interim Final Rule），限制中國藉由境外的資料中心，來存取美國的先進AI晶片。新規要求須有許可，才能把先進AI晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國，理由是這些國家的走私風險較高。
對此，中國外交部郭嘉昆17日在例行記者會上回應指，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉中國同其他國家開展正常貿易與科技合作，無理打壓中國高新技術產業發展，這是典型的經濟脅迫和「長臂管轄」。
郭嘉昆續指，這背離中美雙方達成的共識，損害中國企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定。中方將採取必要措施，堅決維護自身正當權益。
分析認為，美國商務部的新規，也反映輝達疑似涉入中國間諜案後，美方加強審查半導體出口。
新規主要限制中國透過境外資料中心存取美國先進AI晶片，並要求部分晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國等地時必須先取得許可，以降低走私與規避管制風險。 中國外交部指責美方不斷泛化國家安全概念、濫用出口管制，並干涉中國與其他國家的正常貿易與科技合作，認為這是對中國高新技術產業的無理打壓，也屬於經濟脅迫。 分析認為，這反映美國在輝達疑似涉入中國間諜案後，對半導體與AI晶片出口的審查進一步收緊，顯示華府正加強對中國取得先進運算能力的限制。
精華 FAQ
新規主要限制中國透過境外資料中心存取美國先進AI晶片，並要求部分晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國等地時必須先取得許可，以降低走私與規避管制風險。
中國外交部指責美方不斷泛化國家安全概念、濫用出口管制，並干涉中國與其他國家的正常貿易與科技合作，認為這是對中國高新技術產業的無理打壓，也屬於經濟脅迫。
分析認為，這反映美國在輝達疑似涉入中國間諜案後，對半導體與AI晶片出口的審查進一步收緊，顯示華府正加強對中國取得先進運算能力的限制。
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