2024年時任輝達執行長黃仁勳（右）出席台北國際電腦展，被目擊與黃樂（左）親暱相擁。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指稱，康偉靠中國官方資金建立龐大數據中心事業，黃樂則在海外運作輝達晶片管道，兩人被指同時在美中科技圈布局。

華爾街日報16日報導，晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)緋聞風暴女主角黃樂(Alice Huang)的丈夫康偉(Kang Wei)，2021年至2024年間憑藉90億元來自中國政府官方資金建立數據中心事業王國，康偉拓展事業的同一時間，黃樂則與黃仁勳維持婚外情，爭取受到華府限制出口的輝達高階運算晶片。

報導指出，曾任新加坡數據中心企業Megaspeed高層主管的黃樂與丈夫雙管齊下，目標是讓中國人工智慧實力超越美國。康偉的數據中心業務規模相當驚人，所有投注資金都來自中國官方，中國官員曾稱讚康偉推動項目市中國提升國家算力計畫的重要一環。

黃仁勳外遇黃樂的消息傳出，美方懷疑黃樂向中國情報單位提供訊息，黃樂與康偉事業經營模式才逐漸浮上檯面。知情人士說，Megaspeed取得的輝達晶片中，至少有一部分運往中國。

報導指出，包括證券申報紀錄與政府公告等中國方面公開資料，並未證實北京當局曾指示Megaspeed採購輝達晶片，也無法證明這些晶片最終流入了與康偉有關的數據中心。但紀錄顯示康偉夫妻在美中兩地科技圈同時運作的手段：中國官方資金投入康偉的中國事夜，同一時間黃樂的海外公司則取得華府禁止流入中國的晶片。

康偉把這兩個世界連結起來，他與黃仁勳早在兩人任職於電玩產業時便已相識。康偉曾對友人表示，自己把妻子介紹給黃仁勳，似乎接受妻子出軌。

康偉在中國的數據中心業務最早可追溯到2021年底。業務核心是總部位於上海的世紀瓏騰(Century Longteng)。根據監管機關資料，世紀瓏騰在2021年底的投資方包括持有10%股權的上海市地方政府機構，以及持有27%股權的一個投資實體。這個投資實體隸屬於康偉主要事業和璽資本(Hexi Capital)旗下的私募股權部門。

另外63%的控股權則由深圳上市公司世紀華通(Century Huatong)持有。世紀華通集團主要以網路遊戲業務聞名，但業務版圖也延伸到數據中心基礎設施。

中國電信巨頭根據華為技術公司(Huawei Technologies)當年公告，2022年初華為與世紀瓏騰簽署一項框架協議，在雲端資料中心、能源基礎設施與算力領域等方面展開合作。當時華為已被美國列入黑名單，禁止取得美國技術。

世紀瓏騰2022年夏天宣布在蕪湖興建投資規模45億元的智慧算力工業園區，八棟數據中心大樓占地近410萬平方呎，比70座美式足球場還要大，可容納約2萬4000個伺服器機櫃。2024年7月，康偉出席另一個大型計畫的動工典禮：位於四川省涼山州、投資規模約50億元的數據中心開發案。黃樂則在2023年開始建立取得輝達晶片的管道，主動與黃仁勳發展地下情。