價格僅為海外1/3…旅遊順帶量體裁衣 中國訂製吸引外國人

遼寧一家私人訂製工作室在製作西裝。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國服裝訂製憑藉價格實惠、交期快速與服務精細，吸引外國遊客來華體驗，並結合文化元素與文旅場景，帶動城市品牌與入境消費成長。

在上海南外灘量身訂製中心，來自澳洲 的遊客連恩（Liam）正在一間店鋪詢問店員西裝的面料與款式；商定後，裁縫師拿起軟尺，圍繞他的肩部、腰身逐一量身。

「社群平台上的網友和我的朋友都推薦來這裡訂製西裝，這裡的工作人員非常專業，推薦了適合我的面料與顏色，價格也相當實惠。」連恩說。

今年以來，南外灘量身訂製中心客流量較去年同期成長三成，成為許多海外遊客赴上海「打卡」的熱門景點之一。南外灘量身訂製中心總經理張盛祥介紹，目前訂製中心共有285家商戶，絕大多數業者從事訂製業務，不少店鋪已經營二、三十年，有的甚至傳承至第二代、第三代。市場內外國顧客占比約為60%，其中約七成是長期客戶。

在北京秀水街商圈，顧客不僅能訂製服裝的款式與尺寸，還能挑選西裝內襯、鈕扣、縫線粗細、面料克重等細節。北京秀水街商業管理有限公司總裁董青指出，2026年1至9月，秀水街服裝訂製銷售額約人民幣1.1億元，外籍顧客占比達75%。

近年來，越來越多外國遊客赴中國專程體驗量身訂製，希望帶走一套合身的西裝、旗袍或是「中國風」服飾。

中國「訂製」為何吸引海外目光？

價格實惠、製作快速、品質上乘是吸引外國消費者的重要原因。張盛祥表示，海外高端服裝消費中，量身訂製相當常見，而在南外灘，訂製西裝價格通常自人民幣1500元起跳，約為海外同類訂製服務價格的四分之一至三分之一。

與此同時，面料品質與製作工藝不斷提升，一些海外服飾業者甚至會專程來此批貨。「我們合作了很久，我經常根據客戶需求在這裡下單訂製西裝，在當地很受歡迎。」在阿根廷經營服飾店的南希（Nancy）專門帶了兩個大尺寸行李箱，準備把先前線上訂購的服裝帶回國。

製作效率同樣是中國「訂製」的一大優勢。「在海外量身訂製一般需要三、四個月，有的時間更長；這裡一般只需10天至兩周即可完成，急件3天，部分訂單最快隔天就能交貨，能夠滿足遊客希望在離開上海前取件的需求。」張盛祥說。

較短的製作周期，離不開店鋪與後端生產環節的緊密銜接。南外灘不少店鋪採用「前店後廠」模式，採訂單式生產，反應迅速，能根據顧客不同需求及時調整生產進度。

這種快速回應能力，在北京秀水街也具體展現。董青介紹，秀水街不少商戶為顧客提供18小時極速成衣服務，還可提供到府量身、選料、交貨的一站式服務，兼顧效率與性價比。

「性價比只是『入場券』，真正把顧客從大洋彼岸吸引來的，是一種在本國市場買不到的組合：合身、快速、獨一無二、可體驗、可信任。他們買的不只是衣服，也是『中國的服務能力』。」中國國務院發展研究中心市場經濟研究所市場流通研究室主任、研究員陳麗芬說。

「做訂製，關鍵是把每一位顧客服務好，量身是否精準、溝通是否充分、後續修改是否及時，都會影響顧客體驗。」在南外灘量身訂製中心經營店鋪20多年的諸葛洪烈表示，從1990年代的面料批發到如今的訂製重鎮，南外灘的轉型之路將傳統手藝與現代消費需求、城市品牌深度結合。

有店家專門針對外國客人肩寬、臂長的特點建立版型庫。面對來自不同國家與地區的顧客，市場也對店員進行統一培訓，許多店員能以英語、韓語、西班牙語等多種語言溝通。市場內還引進郵政臨時服務據點，方便顧客將訂製服裝寄往全球170多個國家與地區。

近年來，中國持續提升境外遊客支付便利化水準，2025年入境遊客使用行動支付消費約人民幣800億元。支付、退稅、物流等環節的便利化，讓境外遊客在中國消費更加順暢，也為各類特色商品與服務走向國際消費者提供支撐。

訂製也為中華文化元素融入日常服飾打開空間。有外國顧客帶著圖片上門，希望在西裝中加入中式盤扣、龍紋、花卉等元素；也有人對「新中式」服裝情有獨鍾，想將中式風格融入日常穿搭。

當服裝訂製成為兼具購物與文化體驗的旅遊內容，如何進一步凸顯城市特色、打造品牌優勢，也成為各地的探索方向。

在四川成都，中國西部高級訂製中心將蜀錦、蜀繡等傳統技藝融入現代服裝設計，匯聚設計師、非物質文化遺產傳承人與供應鏈企業，透過國際時裝周、海外展覽等管道展示作品；上海正持續推動「上海訂製」品牌建設，探索以標準化服務規範提升產業整體形象；北京秀水街目前正基於「北京禮物」IP拓展「北京訂製」業務，將18小時極速訂製服務延伸至各大飯店與活動現場，探索文商旅融合的新模式。

中國旅遊研究院院長戴斌指出，對遊客而言，訂製消費的吸引力不只在於買到一件合身的衣服；從選面料、挑款式到量尺寸，消費者能參與服裝製作的多個環節，這種互動回應了消費者對品質、審美與體驗的期待，更容易成為旅途中的獨特記憶。

不僅是服裝訂製，近年來海內外遊客在中國消費的場景日益多元。在雲南大理，遊客體驗製作獨具地方特色的布藝品；在江西景德鎮，遊客親手彩繪瓷器；在湖南常德，外國遊客體驗製作擂茶，感受當地飲食文化。兼具商品屬性與文化體驗的消費項目，正成為吸引海外遊客認識並體驗當地文化的新入口，並帶動住宿、交通、零售、文娛等關聯消費，為相關產業創造新的成長空間。

「服務消費無法儲存、需要到場體驗，必須把文旅、體育、演出、訂製等業態組合成可購買的體驗產品。」陳麗芬建議，可透過完善分層供給、強化場景創新等方式，滿足消費者多樣化、品質化、客製化的需求，將入境人流更好地轉化為消費增量，持續釋放服務消費潛力。