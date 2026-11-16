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中汽協調查17家車企供應商付款情況 涵蓋比亞迪、小米

記者張鈺琪／即時報導
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中國汽車工業協會16日宣布，將對17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況展開調查評...
中國汽車工業協會16日宣布，將對17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況展開調查評估，涵蓋比亞迪、小米、吉利、蔚來及小鵬等車企。新華社

AI摘要

文章摘要整理：

中國汽車工業協會將受工信部委託，對比亞迪、小米等17家車企供應商帳款支付情況展開年度調查評估，重點檢查60天帳期承諾與支付真實性。

中國汽車工業協會16日宣布，將對17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況展開調查評估，涵蓋比亞迪小米、吉利、蔚來及小鵬等車企。評估將每年進行一次，重點包括供應商帳款支付期限是否符合60天要求，並從每家車企隨機抽查至少15家供應商，核實相關資訊的真實性。

央視新聞報導，中國汽車工業協會16日發布《關於開展汽車企業供應商帳款支付調研評估工作的通知》，受大陸工業和信息化部委託，對17家重點汽車企業的供應商帳款支付情況展開調查評估，推動汽車企業規範供應商帳款支付。

根據通知，納入評估的17家車企包括一汽、上汽、東風、長安、廣汽、北汽、奇瑞、江淮、長城、吉利、比亞迪、賽力斯、理想、蔚來、小鵬、小米及零跑。

此次調查評估工作每年開展一次，採取「車企定期報送＋樣本供應商抽查」相結合的方式進行。汽車企業須於每年1月31日前提交上一年度帳款支付情況報告，並於7月31日前提交當年上半年帳款支付情況報告。

同時，中國汽車工業協會將從每家企業的供應商中隨機抽取至少15家樣本供應商，透過資料核查、現場調查等方式，確認企業提交資訊的真實性。

評估內容包括企業帳款支付管理制度及數位化系統建設情況、中小企業帳款支付期限是否不超過60天，以及是否全部採用現金支付。對非中小企業供應商，則評估帳期是否符合相關60天要求，以及現金和銀行承兌匯票支付比例是否不低於80%等。

工信部相關負責人表示，此次調查評估是落實《關於推動汽車企業規範供應商帳款支付、優化帳期管理的通知》的重要措施，進一步明確評估範圍、工作機制、異議處理及監督機制等要求，推動車企落實帳期承諾。

工信部並指，將每年開展一次系統調查評估並公布結果，對應付帳款規模大、故意拉長帳期或投訴較多的汽車企業，將聯合相關部門約談並督促整改。

根據中汽協通知，汽車企業須於2027年1月31日前提交2026年度及第四季帳款支付執行情況，協會將據此展開首次調查評估。此後，評估結果將報送工信部，並依程序向社會公開發布。

精華 FAQ

  • 調查涵蓋17家重點汽車企業，包括一汽、上汽、東風、長安、廣汽、北汽、奇瑞、江淮、長城、吉利、比亞迪、賽力斯、理想、蔚來、小鵬、小米及零跑。

  • 重點查看帳款支付管理制度、數位化系統建設、中小企業供應商是否在60天內付款，以及非中小企業的帳期與現金、銀行承兌匯票支付比例是否達標。

  • 評估採車企定期報送加樣本供應商抽查方式，每年進行一次，並要求抽查至少15家供應商核實真實性；首輪資料將在2027年1月31日前提交，結果再報工信部公開。

小米 比亞迪

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