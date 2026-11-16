我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謊言、間諜、美人計⋯輝達風暴幕後利害關係更龐大

整理包／追劇追到查課本 這5部「AI歷史神劇」為何那麼火？

中國商務部：已與APEC各經濟體達成近50項務實承諾

記者謝守真／深圳即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼16日表示，今年中方擔任APEC東道主，...
大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼16日表示，今年中方擔任APEC東道主，經貿領域已與各經濟體達成近50項務實承諾。記者謝守真／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

中國在深圳主辦APEC期間，已推動近50項經貿承諾，並在數位合作、區域一體化與綠色經濟等領域取得多項成果。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議18日將在深圳登場。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼16日說，今年中方擔任APEC東道主，經貿領域已與各經濟體達成近50項務實承諾，其中亞太自貿區相關成果文件正加緊磋商，有望在領袖峰會期間達成共識。

中國商務部國際司司長陳超則指，今年數智經貿累計達成25項成果，占APEC「中國年」經貿成果的「半壁江山」。

2026年APEC領導人會議周新聞中心16日傍晚舉辦第四場吹風會，介紹APEC經貿合作有關情況。李成鋼在會上說，今年APEC經貿合作主要圍繞推進區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四條主線推動。

李成鋼提到，中方5月22日至23日在江蘇蘇州舉辦APEC貿易部長會議，達成今年中國年的首份聯合聲明「蘇州聲明」；11月3日再透過視訊方式與各方舉行外交與貿易雙部長會議，盤點全年經貿成果。

在區域經濟一體化方面，李成鋼指，亞太自貿區是APEC各方的共同願景，今年各方透過政策對話、資訊分享及能力建設，提升參與高水準經貿安排的能力。中方並倡議制定亞太自貿區相關成果文件，為下一階段工作建立行動框架，目前各方正就文件內容磋商，有望在本次領袖會議期間達成。

中國商務部國際司司長陳超進一步表示，2006年APEC領導人提出亞太自貿區願景，2014年中國主辦APEC期間，各經濟體達成「北京路線圖」，啟動相關工作。近年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等經貿安排持續發展，也使區域內規則協調與政策對接的需求提高。

陳超說，今年APEC主要推動兩方面工作，包括促進RCEP、CPTPP等區域經貿安排之間的對話與對接，以及透過APEC的孵化器作用，在貿易數位化、競爭政策、貿易與勞工、智慧財產權等新興領域推動規則協調。

在數位經貿方面，陳超表示，今年中方與APEC其他經濟體圍繞貿易數位化、人工智慧、跨境電商等累計達成25項合作成果，占APEC「中國年」經貿成果的「半壁江山」。平台建設方面，中方正推動形成貿易數位化合作框架，致力達成切合亞太實際、可落地的合作指引；APEC數位貿易卓越中心今年正式啟動，聚焦能力建設、經驗互鑒和實踐分享。

他並指出，亞太示範電子口岸網絡已在成員機構間試點進出口貿易資料一次錄入、多邊重複使用的模式，相關作業成本降低66%，通關時間縮短近50%。各方也針對人工智慧應用於貿易單證處理、物流及通關等環節進行交流。

李成鋼表示，今年APEC三大優先領域為開放、創新與合作，經貿合作成果將有助於區域經濟一體化、貿易投資自由化及便利化，也為中國與亞太夥伴深化經貿往來提供合作基礎。

此外，李成鋼指出，APEC區域貿易總額已從1989年的3.1兆美元，增加至2025年約26兆美元。根據今年APEC相關報告，亞太地區經濟總量占全球60.7%，2026年經濟成長率預計為3.4%，高於全球成長預期。

精華 FAQ

  • 中國商務部表示，今年已與各經濟體達成近50項務實承諾，涵蓋區域經濟一體化、數位合作、綠色經濟與支持世貿組織工作等方向，顯示APEC中國年成果相當豐碩。

  • 中方正與各方加緊磋商亞太自貿區相關成果文件，希望為下一階段工作建立行動框架。官方表示，若磋商順利，這份文件有望在本次領袖峰會期間達成共識。

  • 圍繞貿易數位化、人工智慧、跨境電商等議題，今年已累計達成25項合作成果，占APEC中國年經貿成果的一半。另有數位貿易卓越中心啟動，以及電子口岸試點提升通關效率。

商務部 APEC

上一則

AI仿聲唱紅「慌啥子嘛」 趙本山打假親自唱一遍 炸鍋了

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15
中共中央軍委副主席張升民9日在軍委機關作20屆五中全會精神宣講報告時，要求解放軍全軍堅決聽從中央軍委主席習近平的指揮。(取材自央視軍事頻道畫面)

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

2026-11-09 20:02

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援