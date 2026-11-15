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北京無人機新規上路 禁飛、禁售、禁運

中央社台北15日電
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「中國尊」中信大廈今年6月26日遭一架小型飛機撞上，將大樓外圍玻璃牆撞出一個明顯...
「中國尊」中信大廈今年6月26日遭一架小型飛機撞上，將大樓外圍玻璃牆撞出一個明顯大洞。(美聯社資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

北京新修訂無人機管理規定上路，將全市劃為管制空域，全面禁止飛行、持有、存放與運輸無人機及核心部件，並提供補貼處理既有設備。

中國首都北京今天開始實施新修訂的無人機新規，除全域禁飛、禁售、禁運，也進一步禁止在北京持有、存放無人機及核心部件。

綜合中媒稍早前的報導，北京市人大常委會會議9月表決通過新修訂的「北京市無人駕駛航空器管理規定」，自11月15日起實施。

據修訂後的無人機新規，北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，禁止無人駕駛航空器飛行活動，也禁止持有、存放無人駕駛航空器及其核心部件，並禁止運輸、攜帶無人駕駛航空器及其核心部件進入行政區域。

北京今年3月27日以首都低空安全面臨挑戰為由，出爐史上最嚴無人機管理新規，成為首個事實上禁止個人飛行、買賣和運輸無人機的城市。新規從5月1日起實施。

隨後不到半年，北京市再度修訂相關規定。與5月已實施的管制條例相比，修訂後的規定確立了「全域禁存」原則，北京市行政區域內所有單位、個人，除法規另有規定，均不得設立無人駕駛航空器倉庫或臨時存放點等存儲場所。

規定還要求，特殊保障單位應當建立安全管理制度，明確管理責任，防止發生安全事件，特殊保障情形的飛行活動嚴格按照國家有關規定執行。

據北京市當局的處置安排，機主10月31日前可到指定回購點出售無人機，獲得相當於轉售價格30%的政府補貼，最高人民幣3000元；機主也可選擇報廢無人機，獲得200元補貼，或由當局免費將設備寄出北京。

一架小飛機6月26日撞上位於北京中央商務區的的中信大廈（中國尊），導致飛行員當場死亡、13名非機上人員受傷，暴露小型航空器對北京核心城區造成的安全隱患。

受撞擊的中信大廈距離北京故宮約6公里，也靠近中國權力中心中南海。

精華 FAQ

  • 規定把北京市行政區域劃為全域管制空域，禁止無人駕駛航空器飛行，也禁止持有、存放、運輸與攜帶無人機及核心部件進入北京，管制比先前更嚴格。

  • 新版規定明確確立「全域禁存」原則，要求北京境內所有單位與個人不得設立倉庫或臨時存放點，並進一步禁止在行政區域內持有和存放無人機及核心部件。

  • 當局提供過渡處置方案，機主可在10月31日前到指定回購點出售無人機，最高可獲3000元補貼；也可選擇報廢領取200元補貼，或由政府免費寄出北京。

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