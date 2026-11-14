前湖北書記王忠林落馬 中共中紀委：黨與腐敗水火不相容

中共中央紀委國家監委網站13日通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(圖／取自澎湃新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 前湖北省委書記王忠林13日遭中紀委通報調查，成為二十屆五中全會後首位落馬中央委員，中紀委並強調反腐到底的決心。

卸任湖北省委書記近半年的王忠林13日官宣被查，成為中共 10月底召開二十屆五中全會確立「全面從嚴治黨」後，首位落馬的中央委員。中共中紀委網站14日發文稱，這再次表明「我們黨任何時候都同腐敗水火不相容」。

中共中央紀委國家監委13日通報，十四屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王忠林今年5月才卸任湖北省委書記，6月「退居二線」轉任全國人大專門委員會。

中紀委網站14日刊登「一周『紀』事，持之以恆推進國企領域全面從嚴治黨」文章，整理過去1周與紀律檢查相關的事件，其中提到王忠林被查，稱「這再次表明我們黨任何時候都同腐敗水火不相容的鮮明立場，再次彰顯堅決清除一切腐敗分子、把反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心」。

另據「長江雲新聞」報導，湖北省委常委會13日晚間召開會議，通報王忠林被查消息。5月底接任湖北省委書記的關志鷗主持會議並講話。報導稱，與會人員一致表示，「堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定」。

香港明報報導，王忠林是山東費縣人，現年64歲。他最近公開露面是10月13日，陪同中國全國人大常委會委員長趙樂際會見非洲南部國家波札那總統博科（Duma Gideon Boko）和多哥部長會議主席格納辛貝（Faure Gnassingbe）；2020年2月湖北武漢爆發新冠疫情後，王忠林接替馬國強出任湖北省委常委、武漢市委書記。