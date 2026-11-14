我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳遭爆誤導Nvidia高層 曾打算告紐時

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

前湖北書記王忠林落馬 中共中紀委：黨與腐敗水火不相容

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央紀委國家監委網站13日通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國...
中共中央紀委國家監委網站13日通報，王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。(圖／取自澎湃新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

前湖北省委書記王忠林13日遭中紀委通報調查，成為二十屆五中全會後首位落馬中央委員，中紀委並強調反腐到底的決心。

卸任湖北省委書記近半年的王忠林13日官宣被查，成為中共10月底召開二十屆五中全會確立「全面從嚴治黨」後，首位落馬的中央委員。中共中紀委網站14日發文稱，這再次表明「我們黨任何時候都同腐敗水火不相容」。

中共中央紀委國家監委13日通報，十四屆全國人大環境與資源保護委員會副主任委員王忠林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王忠林今年5月才卸任湖北省委書記，6月「退居二線」轉任全國人大專門委員會。

中紀委網站14日刊登「一周『紀』事，持之以恆推進國企領域全面從嚴治黨」文章，整理過去1周與紀律檢查相關的事件，其中提到王忠林被查，稱「這再次表明我們黨任何時候都同腐敗水火不相容的鮮明立場，再次彰顯堅決清除一切腐敗分子、把反腐敗鬥爭進行到底的堅定決心」。

另據「長江雲新聞」報導，湖北省委常委會13日晚間召開會議，通報王忠林被查消息。5月底接任湖北省委書記的關志鷗主持會議並講話。報導稱，與會人員一致表示，「堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定」。

香港明報報導，王忠林是山東費縣人，現年64歲。他最近公開露面是10月13日，陪同中國全國人大常委會委員長趙樂際會見非洲南部國家波札那總統博科（Duma Gideon Boko）和多哥部長會議主席格納辛貝（Faure Gnassingbe）；2020年2月湖北武漢爆發新冠疫情後，王忠林接替馬國強出任湖北省委常委、武漢市委書記。

精華 FAQ

  • 因為中紀委當天通報他涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。他曾任湖北省委書記，今年5月卸任後才轉任全國人大專門委員會，屬於高層落馬案例。

  • 中紀委網站在相關文章中表示，這再次表明黨任何時候都同腐敗水火不相容，並強調將堅決清除一切腐敗分子，把反腐敗鬥爭進行到底，展現強硬立場。

  • 他今年5月卸任湖北省委書記，6月轉任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員；最近一次公開露面是10月13日，陪同趙樂際會見波札那總統與多哥部長會議主席。

中共

上一則

3天刷掉18年黃牙、諾獎得主背書？好來牙膏涉誇大宣傳遭中點名

下一則

何立峰赴深圳APEC：脫鉤斷鏈無法解決一國經濟發展困境

延伸閱讀

原湖北書記王忠林被查 五中全會後首名正部級官員

原湖北書記王忠林被查 五中全會後首名正部級官員
曾與馬興瑞共事 女高官余豔紅涉違紀違法「主動投案」

曾與馬興瑞共事 女高官余豔紅涉違紀違法「主動投案」
中共從嚴治黨全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳

中共從嚴治黨全文公布 習近平：確保紅色江山代代相傳
馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

馬興瑞被提起公訴 遭指受賄數額巨大、軌跡跨航天與廣東政壇

熱門新聞

由李嘉誠之子李澤楷（見圖）創立的富衛集團旗下FWD Private（百慕達），簽發保額高達3.18億美元的人壽保單獲金氏紀錄認證。(取材自維基百科)

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

2026-11-10 21:05
媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
黃樂真實年齡曝光？網傳中學照成為各方推測線索。(取材自微博「訊號與雜訊001」)

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

2026-11-11 03:53
康偉（右四）、黃樂（右三）曾到「中汽創智」公司訪問。（圖/中汽創智官網）

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

2026-11-10 08:46
河南61歲男子自行摸索網購，首次大手筆下單15噸紅薯，打算加工成粉條，讓女兒直呼沒想到父親膽子這麼大。（取材自荔枝新聞）

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

2026-11-10 07:30
黃樂與丈夫康偉（左）合影。（取材自中汽創智官網）

黃樂丈夫竟是牽線人 默許妻與黃仁勳交往 甚至開玩笑說是私人助理

2026-11-12 08:15

超人氣

更多 >
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保

她驚吐黃仁勳「早該出軌了」教正宮如何自保
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11