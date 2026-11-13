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美防長與太平洋司令將到訪？中國防部：雙方就各層級對話保持溝通

記者陳宥菘／即時報導
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中國國防部發言人陳曦。圖／取自中國國防部網
中國國防部發言人陳曦。圖／取自中國國防部網

AI摘要

文章摘要整理：

中國防部表示，中美兩軍正持續保持各層級溝通，並在華盛頓舉行第4次危機溝通與預防工作組會議；外界同時關注美防長與太平洋司令可能訪中，但行程未定。

美國國防部赫塞斯（Pete Hegseth）及美國太平洋司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）據報可能很快會訪問中國。中國國防部發言人陳曦今天表示，中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調。

中國國防部13日下午在官網就近期涉軍消息發布回應。據發布，有媒體問，美國國防部發布消息稱，美中兩軍在華盛頓舉行「危機溝通與預防工作組會議」。中美兩軍近期多次互動，還有消息稱美國國防部長和太平洋司令部司令近期可能訪陸，請介紹中美兩軍交往有關情況。

陳曦稱，11月2日至3日，中美兩軍在華盛頓舉行第4次「危機溝通與預防工作組會議」，雙方就落實兩國元首共識、加強溝通交流、避免誤解誤判等深入交換意見。保持中美兩軍關係穩定、健康、可持續發展符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。

陳曦指出，「中方重視中美兩軍戰略溝通，兩國防務部門就各層級交流對話保持著溝通協調」。我們希望美方與中方一道，共同落實好兩國元首重要共識，加強溝通對話，妥善管控分歧，為構建中美建設性戰略穩定關係增添積極因素。

香港《南華早報》7日報導，美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）6日透過視訊出席在中國海南三亞舉行的「海洋合作與治理論壇」時透露，赫塞斯及帕帕羅可能很快訪問中國，這對實現北京與華盛頓之間軍事交流常態化非常重要。不過，美國期中選舉共和黨落敗後，赫塞斯面臨辭職、甚至遭彈劾的壓力，還不知道訪問計畫會否受影響。

精華 FAQ

  • 中國國防部表示重視中美兩軍戰略溝通，防務部門正就各層級交流對話保持溝通協調，並希望雙方落實元首共識、加強對話，妥善管控分歧。

  • 雙方於11月2日至3日在華盛頓舉行第4次危機溝通與預防工作組會議，圍繞落實兩國元首共識、加強溝通交流，以及避免誤解誤判等議題深入交換意見。

  • 《南華早報》引述人士稱，美防長赫塞斯與太平洋司令帕帕羅可能很快訪中，但赫塞斯面臨辭職甚至彈劾壓力，因此相關訪問計畫是否成行仍存在變數。

國防部 赫塞斯

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