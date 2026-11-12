黃仁勳辭職 美恐收緊晶片管制 中國AI首當其衝
彭博指出，黃仁勳離職可能放慢美中AI競賽，並為美國進一步收緊晶片與遠端使用管制鋪路，中國AI產業恐首當其衝。
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彭博指出，黃仁勳離職可能放慢美中AI競賽，並為美國進一步收緊晶片與遠端使用管制鋪路，中國AI產業恐首當其衝。
彭博分析指出，黃仁勳離職可能會讓美中的AI運算競賽雙雙減速，輝達或許更難延續美國在這個領域的領先，而晶片產業失去力挺產品輸中的大咖，恐怕會替更嚴格的美國晶片管制鋪路。
彭博寫道，華為原本是AI晶片的一大競爭對手，但美國晶片管制使該公司無法請台積電代工後，發展放緩，凸顯中國硬體發展仍仰賴先進晶圓製程，並且凸顯有效的出口管制，會擴大美中差距。
中國對輝達晶片的持續需求，反映國內替代品的限制，中國開發商仍高度仰賴輝達硬體，來進行前沿訓練。陸企DeepSeek難以用華為晶片訓練旗下的R2模型，回頭使用輝達產品。路透先前也報導，中國AI業者鎖定海外資料中心的輝達晶片算力，灰市交易商也囤貨輝達晶片，為更嚴格的出口管制做準備。
中國有四個方式取得先進AI晶片，包括合法向美國採購、挪用與走私、以海外資料中心遠端存取、本地生產，如今華府打算從四個方面全面下手。
黃仁勳疑似捲入共諜案，也可能牽動預定本月18、19日在亞太經濟合作會議（APEC）登場的川習會。美中貿易戰休兵到明年1月截止，能否繼續部分取決於華府會不會暫停實施新的科技管制。但美國國會推動更嚴格管控晶片，商務部也打算管制陸企遠端使用美國先進晶片，要維持現行的晶片管制措施，可能更為困難。
彭博認為，黃仁勳若離開，輝達在美中AI競賽中的影響力可能下降，既不利美國維持領先，也可能使晶片業界更難替產品輸中發聲，進而推高管制機率。 因為中國本土替代品仍有限，像DeepSeek在訓練R2模型時就難以完全用華為晶片取代輝達硬體，顯示前沿模型訓練仍仰賴先進GPU與成熟製程。 文章指出，美國可能從合法採購、挪用與走私、海外資料中心遠端存取，以及本地生產4個面向全面下手，並加強限制陸企遠端使用美國先進晶片。
精華 FAQ
彭博認為，黃仁勳若離開，輝達在美中AI競賽中的影響力可能下降，既不利美國維持領先，也可能使晶片業界更難替產品輸中發聲，進而推高管制機率。
因為中國本土替代品仍有限，像DeepSeek在訓練R2模型時就難以完全用華為晶片取代輝達硬體，顯示前沿模型訓練仍仰賴先進GPU與成熟製程。
文章指出，美國可能從合法採購、挪用與走私、海外資料中心遠端存取，以及本地生產4個面向全面下手，並加強限制陸企遠端使用美國先進晶片。
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