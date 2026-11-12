港媒：黃樂香港公司從印尼進口Nvidia晶片

黃仁勳（左）與黃樂（右）。（記者許君吉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 港媒指黃樂曾控股的VFO International，自MegaSpeed印尼子公司進口Nvidia晶片與資料中心設備，而MegaSpeed近年在東南亞大量採購輝達晶片，引發關注。

港媒今天報導，香港 公司VFO International從新加坡資料中心MegaSpeed的印尼 子公司進口輝達（Nvidia，又譯英偉達）晶片，輝達執行長黃仁勳婚外情對象、MegaSpeed前主管黃樂（Alice Huang）曾經控股VFO。

香港01報導，黃樂2018年在香港註冊成立VFO Health and Beauty （Hong Kong） Limited，後來數次更名，2024年改為VFO International Group Limited。

黃樂2023年從香港上市公司「第七大道」手中，購入新加坡公司7Road International，並改名為MegaSpeed International。

2024年，黃樂擔任唯一董事兼股東的VFO International，從MegaSpeed的印尼子公司PT Megaspeed International Indonesia進口晶片及其他資料中心設備到香港。

報導並引述美國智庫C4ADS在2026年9月發表的報告，VFO從MegaSpeed印尼公司收到用於AI算力中心的「800G光學收發器」（800G Optical Transceiver）。

同樣在2024年，VFO與上海上市公司利通電子投資成立人工智慧（AI）算力公司「九算迅維」。利通電子是非全資控股股東，VFO持股34%。黃樂2025年轉讓VFO，VFO也出售九算迅維的所有股份。

報導引述利通電子2026年上半年半年報，利通電子擁有九算迅維85%股權。

報導指出，MegaSpeed是輝達晶片在東南亞的最大買家，兩年間購買48億美元晶片。Megaspeed在2023年營業收入幾乎為零，總資產僅3289萬美元；然而到了2024年，營收飆升至2.9億美元，總資產更增至29.75億美元。