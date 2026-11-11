今年「雙11」檔期 中國電商平台掀「囤詞元」風

看不見、摸不著的算力服務，正變成可以下單的商品。今年「雙11」電商促銷檔期，中國電商平台引進新的獨立商品類別「AI Token」（詞元）。智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛進駐開設店鋪，讓不少消費者體驗「囤詞元」。圖／取自新京報

AI摘要 文章摘要整理： 今年雙11，中國電商平台把AI Token做成標準化商品上架，讓消費者可像買會員一樣購買詞元，並在促銷下帶動成交快速成長。

看不見、摸不著的算力服務，正變成可以下單的商品。今年「雙11」各家電商 平台促銷檔期，中國電商平台引進新的獨立商品類別「AI Token」（詞元）。智譜、MiniMax、阿里雲、千問等大模型廠商紛紛進駐開設店鋪，讓不少消費者嚐鮮體驗了一把「囤詞元」。

人民日報報導，隨著電商平台上架詞元品類，操作變得簡單。在天貓、京東等電商平台，用戶搜尋「Token」即可進入對應介面，這裡聚合了多家主流大模型廠商，涵蓋會員訂閱、詞元儲值等服務，可一站式選購。

天貓自9月3日上線Token充值中心，截至目前，已接入DeepSeek 、阿里雲、智譜、Kimi等廠商；MiniMax開出首家品牌官方旗艦店，千問辦公、階躍星辰等已入駐。 Token儲值中心集合各家模型訂閱套餐，包括按周期訂閱套餐以及按用量付費的儲值方案，支援卡密或直充兩種交付方式。

天貓3C數位總經理斯登宇說，「我們發現消費者會在平台上搜索，看有沒有合適的Token plan（詞元套餐）。現在我們透過標準化的電商交易體系，把相關商品放到平台上，讓消費者能夠像充值話費、買會員一樣，更便捷地在電商平台上完成消費。」

從目前市面上的情況來看，一般消費者購買詞元主要有兩種方式：一是買按量付費的儲值券，類似話費，用完再買；二是按包月包年的固定額度訂閱。

詞元是AI大模型能夠辨識、處理的最小資料單元，可以理解為AI世界的「字數」，每一次向AI提問、使用AI生成內容，都是在調用詞元。

先前，詞元購買主要針對專業開發者，需要使用者理解API Key、控制台等專業術語，同時要在大模型廠商各自的平台下訂單。電商的入口，讓詞元離一般消費者更近一步。

在「雙11」這樣的電商大促節點，優惠活動也讓詞元套餐價格更具吸引力。千問AI Lite月卡官網售價60元人民幣，活動優惠價人民幣19.5元；Qoder專業版月卡官網價人民幣59元，活動優惠價人民幣19.9元。數據顯示，「雙11」開售首日，淘寶詞元類別成交額較上月成長450%。

京東3C數位採銷直播間11月2日也帶來京東雲、DeepSeek、智譜GLM、火山Seed、MiniMax等十餘款大模型Token包，開播1小時送出超10億Token，2小時內Token包產品銷量環比增長20倍。

中國工信部信息通訊經濟專家委員會委員盤和林認為，「目前大模型競爭激烈，廠商採用了分層收費策略，即僅向重度用戶收費」，詞元上架電商平台，說明C端需求也開始出現。

不光是線上，線下的探索實踐也不斷在創新。在個別地區的政務服務中心，詞元服務專窗緊鄰水電氣窗口，方便企業購買服務。

地方政務服務和數據管理局有關負責人表示，「用詞元將來可能就像用水用電那樣，對企業來說很普遍。既然水電氣能設專窗，為啥詞元就不能嘗試一下呢？」

至於哪些人在買詞元？天貓給了使用者畫像：主要為有明確AI使用需求的個人和中小企業，例如家庭使用者、學習型和研究型使用者以及一人公司等。